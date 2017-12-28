美俄“寒冬”仍难到头（环球热点）

图为7月7日，在德国汉堡，美国总统特朗普（右）与俄罗斯总统普京交谈。

新华社/美联

“处于前所未有的低谷。”最近，俄罗斯总理梅德韦杰夫对美俄关系作出这样的判断。面对今年以来始终无法回暖的两国关系，美国近来一系列不友好的举动，更如雪上加霜，让美俄关系的寒冬难以望见尽头。

美又踩俄“红线”

近日，美俄之间又生寒意。

12月22日，美国国务院在一份声明中表示，美国向乌克兰提供“增强的防务能力”，这符合帮助乌克兰打造长期防务能力的目标。美国广播公司在报道中透露，美国对乌克兰提供的整个防卫一揽子项目总计4700万美元，包括乌克兰政府一直希望获取的标枪反坦克导弹。

据悉，对于乌克兰政府希望美国向其提供标枪反坦克导弹的请求，此前的奥巴马政府一直予以拒绝，担心乌克兰使用美国制造的导弹攻击俄罗斯坦克，可能令冲突升级至国际层面。

而这次，对俄罗斯来说，美国此举无疑是在乌克兰问题上“越过红线”。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫随后作出愤怒回应称，美国将乌克兰推向“新一轮流血冲突”。在此之前，普京也曾警告，美国向乌克兰提供军援将使冲突升级。

事实上，近来，美国给俄罗斯添的不愉快不只在乌克兰。

12月18日，特朗普任内首份国家安全战略公布，其中提及俄罗斯多达20余次，绝大多数都是对俄指责，称中国、俄罗斯等“修正主义国家”是美国的“竞争对手”，并认为俄罗斯的核武器依然是美国最重大的威胁。

英国《金融时报》直言，美国的这份新战略与特朗普谈到普京时往往流露出的和缓语气不符。

与此同时，美国对俄罗斯的制裁也未放松。据英国《简氏防务周刊》报道，近日，美国政府以违反《中导条约》为由，又将两家俄罗斯公司列入美国《出口管理条例》实体名单，将对其出口进行审查，并对其实行推定拒绝政策。

对此，俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫表示，美国对俄制裁是不正当竞争的表现，也是违反国际法的行为。俄罗斯外交部则认为，美国新国家安全战略确定的路线不是同其他国家进行平等的建设性合作，而是进行对抗。

内外压力交织

虽然特朗普在此前竞选期间以及上任之初频频示好普京，不过今年以来，美俄之间始终龃龉不断，双方关系未见好转。

“最近，无论是美对乌军售，还是美在新国家安全战略中对俄示强，这些都是今年美俄关系交恶的延续，也将给美俄关系继续带来负面影响。”中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员姜毅在接受本报记者采访时分析称，在这其中，美国方面的施压更为明显，这与美国对俄罗斯目前国际地位的认知有关，也受到美国国内政治的影响。

一直以来，由于意识形态层面的差异以及军事安全领域的较量，俄罗斯始终被美国视为威胁其国家安全的最重要挑战之一。特朗普政府上台之后，这种对俄认知在其战略团队内尤为突出。

“美国一些战略人士认为，俄罗斯是世界上具有最强核能力的国家之一，有能力在传统安全问题上，对美国领导的国际安全秩序造成破坏性作用。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员李巍向本报记者分析称，在这种思想的主导下，相比前任奥巴马政府，特朗普政府必然要对俄采取更为强硬的措施。

近段时间，俄罗斯在中东等地区问题解决中的角色凸显，更让美国感到紧张和担忧。美国《国家利益》援引2017年针对阿拉伯青年的民意调查结果称，21%的阿拉伯国家青年人认为俄罗斯是他们国家的主要盟友，明显超过了选择美国的17%。一些分析指出，此前在叙利亚战场上的强势表现，让俄罗斯在中东地区结交朋友变得更加容易。俄罗斯和土耳其、埃及，甚至美国在中东的传统盟友沙特，关系不断走近。如俄新社称，在军事介入叙利亚之后，俄罗斯成了中东关键玩家，也让中东各国明白与俄打交道有利可图。

“美国已经感到俄罗斯在中东地区占据上风的趋势，因此希望利用乌克兰问题，进一步加大对俄施压力度，将此作为美俄关系的一个关键问题。”姜毅说。

李巍也认为，目前看来，特朗普已经基本放弃了缓和美俄关系的外交战略，这在一定程度上还源自美国国内“通俄门”造成的压力。“特朗普只有采取对俄强硬的方式，在安全问题上进一步打压俄罗斯，才能遏制‘通俄门’发酵，洗刷亲俄嫌疑，以此保证国内基本盘的支持，为赢得2018年中期选举打下基础。”

“融冰”遥遥无期

美国不断施压必然将会引起“北极熊”的回击。

“在乌克兰，俄罗斯接下来可能会加大对乌东地区民间武装的支持力度，以此作为对美的反击措施。”姜毅说。

不过，分析普遍认为，冲突暂时应该不会升级。值得注意的是，这次俄罗斯方面的态度相对克制。

日前，俄罗斯外长拉夫罗夫在接受俄新社采访时表示，相比美国日益高涨的反俄情绪，俄方“行事务实”，将对侵略性行为作出反应，但不打算加剧与美国的对抗。普京在12月25日会见俄联邦会议领导层时也表示，俄罗斯同所有国家合作持开放态度，愿同所有有意与俄合作的国家发展关系。

李巍认为，在乌克兰问题上，俄罗斯不会甘心认输，将和美国进行一场长期斗争。但是目前，受制于国内不景气的经济状况，俄罗斯手中底牌不多。在这种情况下，俄罗斯将采取局部性的反击，但不会轻易和美国撕破面孔。

“美俄双方在乌克兰战场上很难拿到自己想要的东西，因此都不希望局势特别失控。”姜毅也认为，目前美俄在乌克兰问题上存在的冲突不太可能进一步引爆。

尽管如此，美俄关系的寒冬距离结束依然遥遥无期，斗而不破仍将成为一段时间内美俄关系的常态。俄罗斯莫斯科卡耐基中心主任特列宁在接受媒体采访时表示，短期内两国关系将继续恶化，未来几年内，可能仍呈现“敌对”态势。

“至少在特朗普目前的总统任期内，美俄关系不会出现大的好转。美国还在观望，如果普京明年连任总统，俄罗斯对外政策将如何调整。但总体来说，美国对普京及其施政团队已经失去希望。未来一段时间，在与俄改善关系方面，美国不会做出太多积极举动。”姜毅说。

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