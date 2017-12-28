说话做事不按常理出牌 美国开启“任性”施政

特朗普就任美国总统将满一年，就其施政，美国国内“正反”评价泾渭分明。研判美国对外政策，新华社世界问题研究中心研究员王发恩以“任性”来形容。

“特朗普是个非典型政客，说话做事常常不按常理出牌。在美国的传统政治精英即所谓‘建制派’眼里，特朗普像个‘另类’，”王发恩说。

这种“另类”表现也许源自特朗普的商人特质。他逢事强调“以结果为导向”，尤其在外交领域，特朗普希望看到显而易见、立竿见影的“结果”。一旦“结果”满足不了预期，就会直接反作用于双边关系。而他想要的“结果”，就是最大化地实现美国利益，即他上台前高调表态、上台后反复强调的“美国优先”原则。

王发恩说：“‘美国优先’是‘你输我赢’，是‘零和博弈’。只要不符合‘美国利益’，协议说撕就撕。美国以往所谓的‘国际规则’‘负责任大国’等等都成为过去。”

特朗普上台不到一年，美国先后退出《跨太平洋战略经济伙伴协定》（ＴＰＰ）、应对全球气候变化的《巴黎协定》、联合国科教文组织以及联合国主导的《移民问题全球契约》制订进程，伊核协议面临困境，连北美自贸区协议及多个双边经贸协议也存亡不定。１２月初，特朗普又宣布美国承认耶路撒冷是以色列首都，并着手准备将美国驻以大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。此举冲击了国际社会对巴以问题的基本共识，招致国际舆论强烈反弹。

１２月２１日的联合国大会表决通过谴责美国耶路撒冷政策的决议。表决前，总统特朗普和美国驻联合国代表黑莉明确警告会员国“反对美国会失去援助”，这对一个联合国安理会常任理事国来说十分罕见。有媒体认为，美国的影响力在“衰减”：并不是说美国的硬实力下降，而是它作为世界“唯一超级大国”，从“道义”高地滑落。

“特朗普这一连串单边举动引发全球关注，传统盟友也有很多怨言，”王发恩说，以上种种，凸显了一年来美国对外政策的“任性”，使过去以美国价值观为“标杆”构建基本规则秩序的西方世界无所适从，让国际社会对美国未来走向有很大疑虑。

不过，王发恩指出，纵观特朗普的行为轨迹，有一点是清晰和肯定的：那就是一切政策都服务于“美国优先”这一国家利益。这或许是判断特朗普治下美国对外政策走向时，各类“不可测”因素中“可测”的关键线索。（沈敏）（新华社专特稿）

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