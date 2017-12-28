接收濒死宠物供狮子食用 丹麦动物园引争议

曾因处死一只健康长颈鹿遭非议的丹麦哥本哈根动物园近日再度成为舆论焦点。这次是与丹麦另外一家动物园接收濒死的家养宠物供狮子等猛兽食用。

哥本哈根动物园和吉夫斯库动物园的管理人员说，这一举措旨在让宠物死得有意义，同时增加肉食动物的食物品种。

“吃不同种类的食物，而不总是吃马或牛，对（肉食）动物有好处，”哥本哈根动物园的索菲·埃勒对丹麦第二电视频道说，“我想，与让宠物安乐死然后火化相比，人们希望做更有意义的事情。”

两家动物园都不接收猫和狗等宠物，理由是它们不是狮子等猛兽在野外会吃到的食物。

动物园此举遭到维护动物权益人士抨击。美国善待动物组织国际计划干事米米·贝克海奇说，虽然自然界中动物可能死得很惨，但人为安排它们的死亡是“不必要的残忍”。

贝克海奇对路透社记者说：“把动物伙伴带到动物园，送上狮子的餐桌，完全是令人厌恶的行为。”（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)