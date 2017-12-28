《音乐之声》女演员去世

在电影《音乐之声》中扮演冯特拉普上校孩子之一的女演员希瑟·门齐斯－乌里希２４日晚在加拿大安大略省法兰克福去世，享年６８岁。

希瑟的儿子、演员瑞安·乌里希告诉美国《综艺》周刊，其母亲去世前不久被诊断出患有脑瘤。他形容母亲为“一名演员、一名芭蕾舞演员、一位生活充实的亲人”。

希瑟在１９６５年上映的电影《音乐之声》中扮演冯特拉普家庭７个孩子中的老三路易莎。影片改编自罗杰斯和哈默斯坦的音乐剧，由朱莉·安德鲁、克里斯托弗·普卢默等主演，获得包括最佳影片在内的５项奥斯卡奖。

罗杰斯和哈默斯坦机构主席特德·蔡平说，用“大家庭”这个词来形容《音乐之声》的演员们最合适，而希瑟就是这个大家庭中的一员。

希瑟还在影片《夏威夷悲情》（１９６６年）和《食人鱼》（１９７８年）中饰演角色。此外，她还出演了《我不能死》等电视剧。

希瑟·门齐斯－乌里希出生于加拿大多伦多，她的丈夫罗伯特·乌里希也是演员，罗伯特２００２年去世后，希瑟成立了罗伯特·乌里希基金，为癌症研究筹集资金。

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