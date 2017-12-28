遭人烦的17种陋习 日本公布电车内最讨厌行为榜

到日本旅行，不少人喜欢乘坐电车。那你知道哪些乘车行为可能引起当地人反感吗？日本民营铁道协会近日发布２０１７年度“电车内最讨厌行为榜”，协会在其网站上写道，“在车厢内大声喧哗”连续９年占据榜单第一名的位置。

日本民营铁道协会于１０月１日至１１月３０日调查了２４１９人，列出最令人讨厌的１７种乘车陋习，其中排名第二至第五的依次为坐姿不良，占到旁边座位或空地；物品或行李占到隔壁座位或空地；边走边使用手机；不顾上下车顺序、堵在门口。此外，耳机声音外泄、手机铃声太吵、乱丢垃圾、车内吸烟、醉酒乘车等行为也容易遭人反感。

日本民营铁道协会从２０００年开始推出这份榜单。协会在其官网上写道，评选“电车内最讨厌行为榜”旨在让更多人享有更舒适的乘车环境，并通过榜单知道如何不打扰别人。（乔颖）【新华社微特稿】

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