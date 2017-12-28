管理疏忽 美军在阿富汗“弄丢”970万美元财产

美国国防部督察长的一份报告显示，自２０１２年以来，美军因管理疏忽在阿富汗“弄丢”价值约９７０万美元财产。

今日俄罗斯电视台网站２５日报道，这份报告本月早些时候公开。

报告显示，驻阿美军因管理疏忽，没有有效监管军需库存。为驻阿美军所持政府财产提供后勤补给的项目承包商说，美军丢失的财产包括价值８００多万美元的２０辆消防车和１３０万美元的６辆半挂卡车。由于缺少准确记录，无法确保所有损失都被计算在内。

报告说，截至２０１７年５月，美军至少对近２．７万件财产物品缺乏有效监管。这些财产“丢失、被盗或在美军未察觉情况下下落不明的风险”正在加大。“如果敌军获得诸如个人防护装备之类的管制物品，他们可能会利用这些来对付美军和联军。”

驻阿美军管理已不是第一次受到质疑。

美国阿富汗重建行动特别督察长办公室今年６月发布一份报告，认定国防部先前仅仅根据时任阿富汗国防部长的个人喜好，便选择为阿富汗国民军购置深绿色“森系”迷彩服。实际上，阿富汗全国森林覆盖率只有２．１％。７月，国防部长詹姆斯·马蒂斯批评五角大楼多花２８００万美元为阿富汗国民军购置迷彩服。

１２月１日，阿富汗重建行动特别督察长办公室再次曝光一个项目，即五角大楼花费６２６０万美元为阿富汗购买８台安检扫描仪，但这些设备如今不是坏了、就是束之高阁，仅有一台还在使用。（刘曦）【新华社微特稿】

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