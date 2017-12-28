被指对女歌手伸“咸猪手” 特朗普前助手涉性侵

美国女歌手乔伊·维拉２６日告诉美联社，总统唐纳德·特朗普的前竞选经理科里·莱万多夫斯基上个月对她伸出“咸猪手”。她已向警方报案，指控莱万多夫斯基性侵犯。

维拉说，她２４日向华盛顿警察局报案，定于下周与警方探员会面讨论案情。按维拉的说法，她起初向警方报案遭遇性骚扰，但警方告诉她，案件属于性侵范畴。

维拉现年３１岁，是特朗普的支持者，现阶段考虑竞选佛罗里达州国会议员。今年早些时候，维拉穿着写有“让美国再次伟大”字样的礼服出席格莱美颁奖典礼，引发关注。

维拉本月２２日向美国《政治报》爆料，在特朗普国际酒店１１月２８日举行的一场聚会上，莱万多夫斯基趁合照期间两次拍打她臀部。

维拉说：“我当时穿银色西服外套和弹力裤，拍完照后他用力打了我屁股一下，这相当侮辱人，令人震惊。”

她告诉莱万多夫斯基，会检举他性骚扰，但对方回答，“随你便，我现在在私营部门工作”，说完后又打了她臀部一下，然后笑着走了。

“我根本不认识他，只知道他的名声，他破坏了我对他的信任。”维拉说，由于担心负面影响，不想给自己和莱万多夫斯基的家庭“抹黑”，她对是否要说出实情犹豫不决。

然而，目睹事发场景的一名友人公开谈论了此事，其他友人也鼓励她站出来，她于是下定决心，“我没做错什么，我意识到，如果他不回应也不向我道歉，那我应该站出来”。

除向媒体爆料，维拉２３日将她与莱万多夫斯基事发当天的合影上传至社交媒体，写道：“我叫他住手，他不听，我对他的行为既震惊又难为情。”

对于这起事件，莱万多夫斯基暂未回应。

莱万多夫斯基现年４４岁。去年６月２０日，他被身为共和党总统竞选人的特朗普解除竞选经理一职。

这并非莱万多夫斯基首次面临指控。去年３月，他被指控涉嫌殴打保守派媒体布赖特巴特新闻网一名女记者，并被警方短暂逮捕，后指控撤销。（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)