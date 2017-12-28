要升级驱逐舰为航母 安倍再踏“宪法红线”

日本各大媒体２６日纷纷报道，日本政府正在讨论将“出云”号驱逐舰改造成可供战斗机起降的航空母舰，搭载可短距起飞垂直降落的Ｆ－３５Ｂ战机。

分析人士指出，改造“出云”号可能违宪，将给日本未来的防卫政策带来巨大改变，对地区安全构成不稳定因素。

【新闻事实】

据日本《朝日新闻》２６日报道，防卫省正在考虑对“出云”号驱逐舰的甲板进行耐热处理，以便日后搭载可短距起飞垂直降落的Ｆ－３５Ｂ战机。

防卫省考虑将升级后的驱逐舰定义为“防御型航母”，主要用途定位为离岛防御以及供美军战机油料补给。初步设想是供美军Ｆ－３５Ｂ战斗机使用，通过加强日美合作来应对“威胁”。

日本宪法禁止自卫队保有攻击型航母。中国外交部发言人华春莹２６日在例行记者会上表示，日方要采取的举措可能违反日本宪法第九条。中方敦促日方坚持走和平发展道路，在军事安全领域慎重行事。

日本《东京新闻》提到，日本２０１８年度预算的防卫费高达约５．２万亿日元（约合４５８亿美元），刷新历史纪录。冷战结束后，日本的防卫费呈减少趋势，但自安倍晋三上台以来，防卫费不断增长，连年刷新历史纪录。

【深度分析】

日本东洋学园大学教授朱建荣认为，日本此举一则可借朝核危机和所谓“中国威胁”扩充军事力量；其二，美国特朗普政府提倡“美国优先”，注重经济回报，把亚洲防卫更多付托于日本等盟国，使日本获得更多机会；其三，目前日本国内自民党把持国会，社会气氛保守化，也使其有条件突破历史禁区。

但朱建荣也表示，改造“出云”号还有很多障碍。和平宪法的限制以及中韩等周边国家的高度警惕，使日本只能走一步看一步，不敢贸然决定。

军事专家指出，“出云”号驱逐舰无论在吨位、布局还是功能上，都已符合现代轻型航母标准。如果未来日本在“出云”号驱逐舰上搭载Ｆ－３５Ｂ舰载机，就将使其成为真正意义的轻型航母。日本《读卖新闻》也说，“出云”号一旦改造完成，将成为日本自卫队拥有的第一艘航母，可望在本世纪２０年代初期投入使用。

有分析认为，在朝鲜半岛局势日益紧张的背景下，从今年５月“出云”号为美军补给舰高调护航大秀“存在感”，到如今考虑打造“防御型航母”，日本希望借此进一步加强与美军的合作，强化日美同盟关系。

【第一评论】

改造“出云”号，将给日本防卫政策带来巨大改变，对亚太地区安全构成不稳定因素，威胁地区安全局势。

包括安倍内阁在内，日本历届政府都坚持自卫队不得保有攻击型航母。尽管防卫省试图以“防御型航母”搪塞，但不管改造后的“出云”号如何命名，只要搭载Ｆ－３５Ｂ战机、具备攻击力，就会被视为“攻击性武器”。

希望日本政府遵循宪法第九条，坚持“专守防卫”，走和平发展道路，多做有利于增进地区国家互信和地区和平稳定的事，兑现其面向国际社会作出的郑重承诺，将有关“日本是一支和平的力量”的表态真真切切地落实到政策和行动中去。

【背景链接】

“出云”号是日本海上自卫队的“出云”级直升机驱逐舰，２０１５年３月开始服役。它全长２４８米，宽３８米，满载排水量２．７万吨。“出云”号最多可搭载１４架直升机，可实现５架直升机同时起降。

“出云”号的舰载直升机主要包括ＳＨ－６０海鹰反潜直升机、ＭＣＨ－１０１扫雷暨运输机等反潜装备，还可搭载ＵＨ－６０“黑鹰”通用直升机、ＵＨ－１“休伊”通用直升机甚至Ｖ－２２鱼鹰运输机等多种先进辅助装备。

“出云”号具有航母式的“全通甲板”，被军事评论人士归类为“准航母”。“出云”级直升机驱逐舰有利于大型榴弹炮、轻型装甲车等武装力量的铺开，可承担反潜作战编队中的核心作用，在远程投放能力方面预留很大提升空间。

２０１５年“出云”号服役时，美国《国家利益》网站一篇文章即指出，“出云”级驱逐舰完全具备轻型航母的能力。取名为驱逐舰有误导性和欺骗性。（记者：丁宜、刘秀玲；编辑：孙浩、王丰丰）

(责编：樊海旭、常红)