日本文部科学省：2016年226名教师性侵学童 含3名女老师

【环球网报道 记者 余鹏飞】日本文部科学省27日发布消息称，2016年全日本公立中小高校中，226名教职工因为性侵学童接受处分，该数字也刷新了此前最高记录。
据日本《朝日新闻》12月27日报道，文部科学省强烈呼吁“绝对不允许教职工出现这样的事情(性侵学童)”出现，但现状却是根本不能遏制性侵势头。
报道说，接受处分的人员中包括223名男性，另外还有3名女老师。2016年的数据比前年又多出了两人。
根据文部科学省的报告，2016年因为性侵学童被免职的教职工有129人，50人被停职，15人扣减工资，3人给予警告处分。被处分的对象包括猥亵学童身体(89人)，性侵(44人)，偷拍偷窥(40人)。
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