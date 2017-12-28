印尼锡纳朋火山喷发 当局撤离周边地区居民

据“中央社”报道，印度尼西亚苏门答腊岛锡纳朋火山27日下午持续喷发8分多钟，火山灰飘落影响附近4公里内的村庄，当局已撤离火山周边居民。

据报道，印尼国家灾害应变总署发言人苏托波(Sutopo Purwo Nugroho)表示，锡纳朋火山在当地时间下午3时36分喷发，持续约500秒，大量黑灰色火山灰飘落覆盖附近村庄，火山活动仍相当剧烈，警戒等级为最高的4级。

锡纳朋火山位于苏门答腊岛西北，附近数千名居民受到此次喷发影响，目前未传出喷发造成人员伤亡的消息。

印尼火山和地质减灾中心发布消息，提醒锡纳朋火山南侧7公里、东南侧6公里与北侧4公里范围内的民众和游客不要从事户外活动。

印尼国家灾害应变总署也提醒民众，如果居住地附近的河流源自锡纳朋火山地区，需提防熔岩，并小心上游水坝发生崩塌。

印尼国家灾害应变总署发言人苏托波呼吁居民保持警戒，直到锡纳朋火山停止喷发。

(责编：樊海旭、常红)