韩国平昌奥组委公布颁奖礼仪人员服装、奖品等元素

模特展示平昌冬奥会颁奖礼仪人员服饰。（图片来源：韩联社）



据韩联社报道，平昌奥组委27日在首尔韩国新闻中心举办2018平昌冬奥会和冬残奥会颁奖礼仪服饰及主要颁奖元素发布会，公开领奖台、颁奖礼仪人员服装、奖品和颁奖礼背景音乐等。

由于冬奥会期间天气寒冷，比赛结束后在比赛场地只给获奖选手颁发奖品，第二天在平昌奥林匹克体育场颁奖区再为获奖选手颁发奖牌。平昌冬奥会将决出102块金牌，但男子冰球的金银牌和铜牌颁奖礼将分别举行，因此颁奖礼共举行103次，冬残奥会将举行80次颁奖礼。

奥组委介绍，平昌冬奥会颁奖元素注重现代与传统、东方与西方的融和，向全世界人民传递韩国之美和情愫。

据悉，领奖台取材于韩国传统建筑的瓦房屋顶和丹青，选用白色好比白雪压屋。领奖台为木质材料，做防水处理，并铺上特质防滑地毯。冬残奥会领奖台做成斜坡设计，方便选手坐轮椅登上领奖台。

在奖品颁奖礼上，选手们将获颁头带御赐花的冬奥会吉祥物白老虎“Soohorang”玩偶，冬残奥会则可获颁吉祥物亚洲黑熊“Bandabi”玩偶。

在奖牌颁奖礼上，获奖选手可获颁木板和金属质地、刻有“2018平昌冬奥会”韩文字样和平昌山雪相遇图案的奖品。颁奖礼背景音乐由韩国传统打击乐和西洋管弦乐相结合，传递感动和盛典气氛。

颁奖礼仪人员服装从韩国传统韩服获得灵感，颜色选用韩国国旗中的青色和红色，添加雪花纹样。服装采用传统服饰中的长袍、御寒头巾、套袖、围脖设计，保暖性良好。颁奖礼服分男女冰上项目和男女雪上项目，共有4套。

奥组委主席李熙范表示，平昌冬奥会颁奖礼对韩国之美进行了全新诠释，不仅给选手，也会给观众带去难忘的感动瞬间。组委会将在剩下的时间内继续积极筹备大会，让韩国之美自然而然地传递至世界各地。

(责编：樊海旭、常红)