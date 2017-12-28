游戏迷注意！世卫将首次把电玩成瘾列为精神疾病

据香港《文汇报》27日报道，许多人手机不离手，尤其喜欢玩网上电子游戏，但也有不少人因此不能自拔导致沉迷。世界卫生组织(WHO)将于明年发表的最新第11版国际疾病分类编码(ICD)中，将“电玩失调”(Gaming disorder)纳入危害精神健康的疾病之一，是首次将电玩成瘾行为正式列为精神疾病。

据悉，若玩家连续打游戏12小时，便可能患上电玩失调，但需持续观察逾一年以上才能确诊。

根据新版编码草案的描述，电玩失调是指持续或反复的电玩行为模式。它的三大主要症状包括控制电玩行为的能力受损，患者愈来愈不能控制玩游戏的次数、频率、强度、持续时间或结束时间；电玩的优先程度日渐增加，甚至取代其他日常生活的事情，以及即使在负面后果发生时，患者仍会持续玩游戏。

持续一年界定有病

草案指出，这类行为模式的严重程度，足以构成对个人、家庭、社会、教育和职业等各方面重大损害。

WHO认为，这类行为须持续至少一年，才能被界定为精神疾病，但若病征非常严重或已出现所有症状，确诊所需的持续时间将可缩短。专家认为，偶尔的长时间打机不足以构成精神疾病，许多人均会在假期或空闲时放纵一下，但若行为持续太久，则明显是不受控的行为。

4条问题自我检测

专家表示，一般人可以通过4条问题，知道自己是否受电玩失调影响，包括“你曾否觉得应减少玩电子游戏”、“曾否因被人批评打电玩而感到烦躁不安”、“曾否对打电玩感到罪恶感和心情变差”，以及“电玩是否你起床后第一件想起的事”。

专家还指出，若自认为无不良电玩行为，可尝试减少打电玩，以测试电玩对其生活的控制程度。

ICD是一项国际定义健康问题和疾病的标准，全球健康专家均会参考标准。美国精神医学学会(APA)发表的《精神疾病诊断与统计手册》(DSM-5)，目前仍未确认电玩上瘾是精神健康问题，不过在手册的附录部分提过电玩失调。APA曾表示希望以此鼓励相关研究，以确认有关问题应否被正式列为疾病。

美国8.5%少年病态沉迷

根据2009年在《心理科学》(Psychological Science)期刊公布的调查报告显示，约8.5%的8岁至18岁美国青少年存在病态电玩行为。

日内瓦大学教授巴韦利埃则认为打电玩也有好处，指出适度电玩游戏是安全的减压方式，并能加强手眼协调、培养解决问题的能力和建立友谊等，关键在于时间长短。

(责编：樊海旭、常红)