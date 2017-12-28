圣诞节大雪破纪录 宾州伊利市如“棉花糖世界”

综合报道，美国宾夕法尼亚州第4大城伊利(Erie)近日迎来大规模降雪。一名在伊利的主播形容，整座城市有如“神秘的棉花糖世界”。

根据美国国家气象局数据，平安夜暴风雪来袭以来，伊利至少已降下58英寸(约147公分)大雪。圣诞节当天降下34英寸(约86公分)雪量，大幅超过过去24小时才刚创下的纪录，隔日午夜至下午5时则降下24英寸(约61公分)雪量，打破宾州历来两天累积雪量纪录。

伊利市12月至今已降下97英寸(约246公分)大雪，为伊利市史上降雪量最高的月份。

伊利官员宣布进入紧急状态，呼吁汽车驾驶远离市区街道与附近公路。宾州州长沃尔夫(Tom Wolf)料将动员一些国民警卫队，因降下太多雪，担心救护车无法抵达某些地点载送病患。

宾州紧急事故管理局局长福林说：“他们没有够高的车辆，因此我们目前与国民警卫队合作，以派遣悍马救护车协助他们。”

当地居民卡拉·墨菲(Kara Murphy)称，她从来没有见到这么大的雪。她说圣诞节当晚她曾经清理了车库里的雪，但现在车库再一次覆盖了厚厚的积雪。

受到强降雪的影响，宾州限制了伊利县内的多条州际道路。90号州际公路沿线的部分地区也限速每小时30英里。

此外，圣诞节当天，波士顿洛根国际机场一架来自萨凡纳的捷蓝航空的飞机在降落时出现打滑。捷蓝航空在推特上发表声明称：“从萨凡纳飞往波士顿的捷蓝航空50号航班大约在晚上7点15分降落后滑出了滑行道。”

这起事故没有人受伤。

(责编：樊海旭、常红)