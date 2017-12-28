柬埔寨92只鸡参与“斗鸡”被依法处“死刑”

动物也禁止非法参赌。柬埔寨干拉省初级法院27日证实，已裁决当地92只参与“斗鸡”的家禽被依法判处“死刑”。

该法院的裁决书称，该92只“斗鸡”系被人利用来做赚钱的工具，为预防该案件重蹈覆辙，决定将以“死刑”处理。

当地反贪机构主席奥仁典(译音)表示，该批“斗鸡”价格从1万美元到2万美元不等。

本月初，柬警方分别在柬茶胶省巴地县和柬干拉省阿雷沙地区的“斗鸡场”遭到政府百名武装力量查处和捣毁。其中，被依法处“死刑”的92只“斗鸡”属于柬干拉省阿雷沙地区的斗鸡场。

当中，洪森首相的侄女婿泰帕尼经营的“斗鸡场”被警方捣毁后，洪森首相曾公开表示要泰帕尼自首。

12月4日晚上8时许，泰帕尼前往柬内政部刑警局自首。目前，法院以非法经营赌博场罪起诉泰帕尼。

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