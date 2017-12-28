2017年突尼斯旅游业回暖 中国游客增幅超150%

中新社北京12月27日电 突尼斯消息：据突尼斯旅游部26日发布的报告显示，截至12月20日，突尼斯2017年共接待外国游客670万人，同比增加23%。其中赴突尼斯旅游的中国游客增长超过150%。

报告显示，2017年赴突尼斯旅游的670万外国游客中，包括1.8万人次中国游客，增幅超过150%。中国也成为突尼斯旅游增长最快的客源市场。报告认为，这与突尼斯今年2月对中国游客实施免签政策有很大关系。

2017年，突尼斯的旅游业收入达到11.16亿美元，同比增长3%。酒店留宿人次达到2125万，同比增长22.3%。其中，突尼斯东部沿海城市杰尔巴是最为热门的旅游胜地，留宿人次达到466万。

来自阿尔及利亚、摩洛哥、利比亚和毛里塔尼亚的游客总数约为366万人，占比超过一半，同比增长30.8%。来自法国等欧洲国家游客数量保持稳定，总数约为166万人。

据突尼斯当地分析机构预测，随着安全形势趋于稳定，赴突尼斯旅游的外国游客数预计在未来半年增长9%，其中来自欧洲和中国的游客数预计会有大幅增长。

突尼斯位于非洲北部，毗邻地中海，素有“欧洲后花园”美誉，旅游资源丰富。2015年，突尼斯发生3起大规模恐怖袭击，导致70余人丧生，其中多为外国游客和安保人员，重创其旅游业。

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