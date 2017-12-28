维阿当选利比里亚总统 曾获世界足球先生殊荣

【环球网综合报道 记者 张骜】北京时间12月27日，西非国家利比里亚总统选举最终轮结束。据南非《公民报》消息，前世界足球先生乔治-维阿击败民主变革大会党与团结党候选人、现任利比里亚副总统约瑟夫-博阿凯，成为利比里亚第25任总统。

非洲足协官方账号第一时间发推文为维阿送上祝贺：“祝贺乔治-维阿！前金球先生，现任利比里亚总统！”

乔治-维阿在自己的推特上写道：“我怀着深厚的感情想要感谢大家，感谢利比里亚人民，今天让我荣幸地获得了你们的选票。这是巨大的希望。”

现年51岁的维阿出生于利比里亚首都蒙罗维亚。22岁时，维阿登陆欧洲足坛，加盟了法甲球队摩纳哥，并且师从于现任阿森纳队主教练温格。1992年夏天，他从摩纳哥转会加盟巴黎圣日耳曼。

1995年夏天，维阿从巴黎圣日耳曼加盟AC米兰。在加盟AC米兰的第一个赛季里，维阿帮助红黑军团夺得了意甲联赛的冠军奖杯。在整个1995/96赛季里，维阿在各项赛事中总共出场36次、攻入15粒进球(其中意甲联赛出场26次、打入11球)。

值得关注的是，凭借在加盟AC米兰之后前半个赛季的出色表现，以及在巴黎圣日耳曼夺得的法国杯、法国联赛杯双冠王，维阿将1995年“欧洲金球奖”、“国际足联足球先生”两项殊荣揽入怀中，他也成为欧洲金球奖历史上第一位非欧洲籍获奖者，也是迄今为止唯一一位登上国际足坛个人荣誉巅峰的非洲球员。

退役之后，维阿多次竞选利比里亚总统，2004年，维阿首次竞选总统获得40.6%的支持率，不敌对手李约瑟。2011年维阿第二次竞选，再次以失败告终。此番选举是维阿的第三次竞选，终于成功当选。

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