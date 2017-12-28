邻国大义 有力担当（钟声）

“在朋友需要时，我们愿意伸出援手，助一臂之力”

12月26日，首次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话在北京举行。山水相连的中阿巴三国重申加强彼此联系，深化互利合作，坚决打击恐怖主义威胁。对话为阿富汗和巴基斯坦建立起良好沟通对话平台，为地区和平发展提供了新契机。

国际社会高度关注这场对话，原因在于阿富汗与巴基斯坦关系紧张，地区安全与发展陷入困境。是对话合作，还是对抗指责？是以发展促安全，还是以武力维系安全？阿巴关系转圜需要新思路，地区局势改善需要新出路。今年6月，中国应双方请求展开斡旋，三方外长对话机制便是重要成果。11月，巴基斯坦向阿富汗提出“加强团结行动计划”，建议成立政治、经济、军事、情报和难民5个双边联合工作组，得到阿富汗方面的积极回应。应该说，中国的努力正在取得积极成效。

破解阿巴关系紧张难题，关键在于共同安全。多年来，阿富汗战乱和冲突不断，恐怖袭击频发，导致国家政治和解与和平重建进程缓慢。联合国报告指出，今年前9个月，阿富汗各类武装冲突导致8000多人伤亡。巴基斯坦深受恐怖袭击伤害，去年发生785起恐袭，今年前9个月发生400多起。两国同为恐袭受害国，但也因此产生嫌隙。中国秉持共同安全理念，一方面劝和促谈，支持阿富汗和解进程，一方面力促两国重建互信，加强合作。在中国斡旋下，两国同意建立双边危机管控机制，就突发事件进行沟通，向共同安全迈出了重要一步。

实现阿巴关系长期稳定，关键在于共同发展。安全与发展是一对孪生兄弟，没有安全就没有发展，反之亦然。多年来，在阿富汗和巴基斯坦，冲突和恐袭的新闻盖过了发展进步的消息。但从长远来看，唯有发展才能给两国带来持久安全。“积极探讨中巴经济走廊以适当方式向阿富汗延伸”，中阿巴三国外长在北京共见记者时释放的积极信息，让地区国家为之振奋，也令国际社会期待。中巴经济走廊是“一带一路”旗舰项目，走廊建设远景规划日前发布，预示其将在巴基斯坦乃至地区发展中发挥更大作用。阿富汗是中国共建“一带一路”的重要合作伙伴，将中巴经济走廊向阿富汗延伸，让中阿巴三国共享发展机遇，无疑有利于通过共同发展促进地区长治久安。

“在朋友需要时，我们愿意伸出援手，助一臂之力。”中国的态度和作为，体现出作为阿富汗和巴基斯坦重要邻国的大义，是构建周边命运共同体的有力担当。不干涉他国内政，不将自己的意志强加于人，不卷入地缘政治竞争，不谋求取代现有机制，中方的立场体现出坦荡的胸怀。巴阿关系紧张，不符合两国和地区利益；巴阿关系好转，有利于地区和平发展。任何不存私心的国家，都会对中国带来多赢、共赢的方案持欢迎态度。

“这场对话凸显中国在全球热点地区日益重要的作用。”透过这次对话，国外媒体看到了中国外交的积极有为。为国际社会提供更多中国方案，这是中国打造人类命运共同体的重要实践。

《 人民日报 》（ 2017年12月28日 03 版）

(责编：王仁宏、常红)