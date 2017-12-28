《韩日慰安妇协议》再引抗议

12月27日，韩国外交部审议《韩日慰安妇协议》工作组发布调查结果，称韩日两国政府于2015年12月28日签署的《韩日慰安妇协议》未充分听取受害者意见，存在未公开内容。此外，朴槿惠政府还曾向日方承诺说服慰安妇问题市民团体接受协议等。调查结果一经发布，引发韩国社会强烈抗议。

该工作组于今年7月31日成立，当天发布的调查报告长达31页。报告所指《韩日慰安妇协议》非公开内容包括：日方希望韩方不要使用“性奴隶”一词，韩方回应“政府只用‘日军慰安妇受害者问题’这一官方口径”；日方提出撤走驻韩使馆前慰安妇少女像问题，韩方表示将与有关团体协商解决；韩方表示在政府层面对在第三国设立慰安妇相关纪念像和纪念碑不予支援。

报告指出，韩方从谈判初期就把慰安妇问题视为保密事项，未充分体现以受害者为中心的人权问题解决基准。此外，韩方在谈判过程中首先提出“不可逆转”的表述，旨在强调日本谢罪道歉的“不可逆转”。在谈判过程中，韩方倾向于日方主张，签订慰安妇协议也意味双方就慰安妇问题达成“最终、不可逆转的一致”。

工作组总结称，在慰安妇受害者不接受协议的情况下，即使政府之间宣布“最终、不可逆转”地解决了慰安妇问题，争议也并没有真正解决。“这种历史问题很难通过短期外交谈判或政治妥协得以解决，要着眼长远、谋求综合解决方案。”

对于报告，韩国外交部长官康京和当天在新闻发布会上表示，政府真诚接受调查结果。她表示，韩国政府将根据工作组调查报告听取慰安妇受害者、相关团体和专家意见，同时考虑对韩日两国关系的影响，慎重确定有关慰安妇协议问题的立场。韩国执政党共同民主党称，慰安妇协议问题关系受害者创伤的真正愈合，需要韩国朝野跨越党派分歧合力解决。

2017年，韩国有8位慰安妇受害者离世，如今登记在册的239名受害者中，在世者仅有32人。“受害者还在等待道歉”“金钱能治愈伤口吗？”“日本政府请道歉”……27日，在凛冽的寒风中，数百名韩国民众高举标语牌，聚集在日本驻韩国大使馆前，参加为解决慰安妇问题的第1315次“周三示威”，同时纪念今年去世的8位老人。

一直向慰安妇受害者提供援助的“韩国挺身队问题对策协议会”主张，韩日达成的慰安妇协议是错误的，应立即废除。“协议达成后，日本政府在联合国消除对妇女歧视委员会上公开否认日本强征慰安妇行为，并要求撤除海外和平碑，声称使用‘性奴隶’措辞是对日本的诽谤，否认战争罪行……此外，日本企图修改和平宪法等，这表明其危险的军国主义行径仍在继续。受害者要求的不是金钱赔偿，而是日本政府承认战争罪行，进行公开道歉和法律赔偿，将历史罪行记录在册，对国民进行正确的历史观教育。”

文在寅出任总统后，韩方多次对《韩日慰安妇协议》表达不满，称多数韩国民众从情感上“难以接受这份协议”。然而，工作组的调查虽然指出协议存在问题，但并没有涉及协议的存废问题。韩国媒体指出，解决慰安妇问题的关键是日本的诚挚反省，韩国前政府对日本错误行为的迎合，使得现在修改或废除协议绝非易事。

（本报首尔12月27日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月28日 03 版）

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