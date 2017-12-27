关心下一代爱心行—“益家计划”启动

人民网讯 12月17-18日中国家庭教育人才培养工程益家计划在京落幕。中国关心下一代爱心行“益家计划”正式启动。

活动现场，中国家庭教育相关专家和老师为学员们上了一堂生动有趣的家庭教育课，让广大学员对家庭教育指导师满怀信心，愿在自己的工作岗位上，为众多的家长提供自己的所学，帮助千万家庭成长。

此次爱心行计划在未来五年里助建100所希望小学，捐赠1000座图书阅览室，打造10000名家庭教育讲师，培养100000名家庭教育指导师，助推100000000个家庭幸福和谐。

为了传递爱心正能量，帮助广大的家长成长。益家庭教育集团创办人杨雪峰先生代表北京益家教育集团向中国关心下一代爱心行组织委员会赠送“养娃吧”会员学习卡3万张，价值300万元。本次赠送可以受益300个家庭，上千名家长。

(责编：朱欣(实习生)、常红)