经济金融界专家展望中国经济未来

人民网北京12月27日电 由中华博士会和至善文化联合发起，50人独立经济学家论坛第二秘书处主办的《独立经济学家访谈》节目于12月15日在京举行。访谈的主题为“十九大以后中国经济的发展展望”。丁大卫博士和孙飞博士围绕中国经济与世界经济的关系、十九大“建设现代化经济体系”、资本如何助推实体经济的发展以及哪些领域会有良好发展与表现四方面内容展开。

在访谈中，孙飞博士用投资、出口、消费三驾马车作为引子，在中国和美国经济的对比中，通过一系列的数据和实例论证了改革开放三十年中国经济翻天覆地的变化，从中国制造、中国航天、中国智能化、一带一路、人民币国际化、自由贸易、人类命运共同体等诸多方面进行论述。同时，丁大卫博士指出，从过去粗放型的经济发展到新形势下，中国政府在环保和经济质量协同方面做出了改变，这个举措是全人类的福祉。

在供给侧方面，两位专家从企业库存、宏观调控、企业现金流覆盖率等方面做了系列阐述，从一带一路、京津冀协同发展等角度做了深入剖析，两位博士认为在国际资本相互流动，国际资源互相匹配，各国资源技术互相融合的基础上，更多的中国制造，中国创造将走出国门。

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