原标题：三星电子副会长李在镕行贿案二审开庭

新华社首尔１２月２７日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国首尔高等法院２７日开庭二审韩国三星电子集团实际控制人李在镕涉嫌行贿案。

当天，二审过程中，检方再次建议判处李在镕１２年有期徒刑，并追加指控其行贿行为。检方披露，２０１４年９月１２日，李在镕第四次私会时任韩国总统朴槿惠，但李在镕当庭否认这一指控，其律师团继续对其做无罪辩护。预计二审判决将于明年１月底宣布。

今年８月，首尔中央地方法院一审判决李在镕行贿、挪用公款、向海外转移资产、隐匿犯罪收入、作伪证５项罪名成立，判其５年徒刑。李在镕律师团不服判决，提起上诉。韩检方曾在一审中提请首尔中央地方法院判处李在镕１２年监禁。

现年４９岁的李在镕，于今年２月受到检方指控，称其通过贿赂换取朴槿惠当局于２０１５年给予三星集团旗下公司政策方便，以有助于作为三星电子副会长的李在镕加强对整个集团的掌控。

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