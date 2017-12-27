原标题：土耳其各界呼吁保护古水道

新华社伊斯坦布尔１２月２７日电（记者易爱军）土耳其历史名城伊斯坦布尔曾经水道交错，如今却仅剩一条被称为“四十泉”的古水道。当地不少有识之士呼吁采取有效措施，使其得以永续利用。

伊斯坦布尔市曾是东罗马帝国、奥斯曼帝国的首都，淡水资源不足促使当时的统治者斥巨资修建引水系统。“四十泉”长５５公里，由拦河坝、水渠和地井等组成，将贝尔格拉德森林内的淡水源源不断地引向伊斯坦布尔半岛。

岁月流逝，其他引水系统均遭损毁，唯有“四十泉”依旧奔流不息。作为该系统的重要组成部分，马洛瓦渡槽位于贝尔格拉德森林内的阿里贝伊河上，拥有人行道、独特的声学系统和防洪系统。但城市化进程已使“四十泉”日益破败，寻宝者和涂鸦者也给这条古道留下创伤。

伊斯坦布尔卡厄特哈内区历史顾问侯赛因·厄尔马克对记者说，应当通过一个综合项目将历经风雨的“四十泉”打造为一个世界级旅游品牌，这样它就会始终处于公众的关注之下，当局也会提供最好的保护。

伊斯坦布尔萨巴赫丁·扎伊姆大学学者奥尔贾伊·艾代米尔认为，应当在学校开设水文化课，让学生从小就能明白水的重要性及其对生命的意义。

土耳其文化和旅游部出资拍摄了一部有关“四十泉”的纪录片。这部纪录片的制片人兼导演乌穆特·梅特·索伊丹对记者说，拍摄纪录片的初衷就是展示伊斯坦布尔古水道之美，吸引公众的关注，从而避免水道走向消亡。他还呼吁旅行社把“四十泉”融入其旅行线路中，使其再次成为伊斯坦布尔的一道风景。

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