原标题：新研究尝试用寄生虫卵治疗免疫疾病

新华社东京１２月２７日电（记者 华义）寄生虫听起来让人避之不及，却有可能变成治疗工具。日本一项新研究正尝试让人吞下寄生虫卵，通过调节免疫系统来治疗干藓等免疫疾病。

据日本《朝日新闻》等媒体日前报道，东京慈惠会医科大学研究人员正在进行一项临床试验，让受试者吞下猪鞭虫的卵，这种虫卵将在肠道寄生，约两周后和粪便一起排出体外。猪鞭虫是一种主要寄生在猪体内的线状寄生虫，会引起猪腹泻等。此前欧美有临床研究发现人吞下猪鞭虫卵后粪便变得较软，没有严重的副作用。

这项研究旨在利用寄生虫引发特定的免疫反应、调节免疫系统，从而治疗干藓、溃疡性大肠炎等与免疫系统相关的疾病。

据介绍，干藓和溃疡性大肠炎等免疫疾病通常难以治愈，而且用药成本较高。寄生虫疗法如果成功，有望大大降低治疗成本。研究人员计划在明年评估这一疗法的安全性以及疗效等。

(责编：刘洁妍、王欲然)