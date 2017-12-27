外交部回应德国驻华大使指责中国言论：颠倒黑白

人民网北京12月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。

实录如下：

问：首次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话昨天在北京举行。中方对本次对话会的成果和意义有何评价？

答：阿富汗、巴基斯坦是中国的传统友好邻邦和战略合作伙伴，三国山水相连，利益相融，人文相通。三个邻国加强对话与合作，是十分自然和必要的。当前，阿富汗处在关键转型期，巴基斯坦进入维护稳定和推进发展攻坚期。中国正在积极推进“一带一路”建设，视阿巴为重要合作伙伴，愿为阿巴和地区稳定、安全和发展作出积极努力。中阿巴加强对话合作符合三方共同利益，也有助于维护地区和平与稳定。

昨天，首次中阿巴三方外长对话在北京举行，三方形成了一系列重要共识。王毅外长在与阿富汗外长拉巴尼、巴基斯坦外长阿西夫共见记者时已作了介绍，包括八方面的共识。

一是三方将在外长对话框架下，本着相互尊重、平等协商、互利共赢的原则，积极推进三方合作。二是三方同意合作致力于实现四个目标，即支持阿富汗和平重建与和解进程；帮助阿巴改善和发展关系；促进三国和地区共同安全；推进区域互联互通与“一带一路”国际合作。三是阿巴双方同意尽快改善双边关系，实现和睦相处、共生共存。四是三方重申致力于推进“阿人主导，阿人所有”的阿富汗和解进程。五是阿巴两国重申支持中方提出的共建“一带一路”倡议，愿意将各自发展战略与“一带一路”建设对接，同时积极探讨“一带一路”框架下的三方合作。六是中巴将在医疗卫生、人力资源、农业等民生领域联合开展援阿项目。七是三方将根据三方副外长级反恐安全磋商机制下达成的共识，加强反恐协调与合作，不加区别地打击一切恐怖组织和恐怖分子。八是阿巴双方同意推动两国乌理玛理事会加强交流，共同防止宗教极端思想的蔓延和传播。

阿巴两国外长均对中方倡议举行此次三方外长对话表示赞赏，感谢中国长期以来帮助阿巴发展和促进地区稳定所做的努力，感谢中方为帮助阿巴建立互信、改善关系发挥积极作用，愿以此次对话为契机，推进三国在“一带一路”框架下的互联互通和务实合作。中方对本次对话成果感到满意，特别是对本次对话有助于帮助阿巴加强对话、改善关系、建立互信、开展合作感到高兴。

问：你刚才提到中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话。我们注意到有媒体以“中巴经济走廊延伸至阿富汗，围堵印度？”为题进行报道，表示“中巴经济走廊计划延伸至阿富汗令印度感到不安，这会让中国势力进一步深入中亚并连接南亚”。中方对此有何评论？

答：正如王毅外长昨天在共见记者时所说，中巴经济走廊不针对第三方，同时希望惠及第三方，惠及整个地区。阿富汗是中巴共同的重要邻国，在发展经济、改善民生方面有着迫切愿望，也愿融入区域互联互通进程，希望发挥地缘优势联通中巴经济走廊和中国-中亚-西亚经济走廊。三方同意共同促进“一带一路”框架下更广泛的互联互通，本着由易到难、由小到大、循序渐进的原则，通过三方的平等协商确定具体合作项目，实现共同发展与安全，致力于地区和平与稳定，这顺应三国共同需要，也符合三国共同利益。三方对话合作不针对三方之外的任何一方，也不应受到其他任何国家和势力的干扰或影响。

问：有外国媒体报道，卫星图片显示有中国船只和朝鲜船只在公海多次转运油品，违反了联合国安理会关于制裁朝鲜的决议。中国政府是否掌握有关情况？对此有何评论？

答：我不掌握你提到的情况。我倒想问一问，有关媒体是否确切掌握是哪只船或哪几只船？这几只船是否在联合国安理会制裁名单之列？如果不是，他们如何确定这些船是在做违反安理会决议的事？是否有确凿证据？另外，不知道有关媒体所属国家能否确保自己百分之百地做到有令必行、有禁必止，没有任何一起违法个案发生？

中方有关立场非常明确。我愿再次重申，中国政府全面、准确、认真、严格执行安理会有关涉朝决议。我们的态度是认真、严肃的，我们的措施和行动是有力、有效的。如果有确凿证据表明中方有人从事违反安理会决议的行为，中方一定会依法依规作出处理，而且发现一起，处理一起。

我还有个忠告，建议有关媒体不要总把眼睛盯着中方的某只船，而是应该多监督自己国家政府是否全面完整执行了安理会相关决议？还是在有选择性地执行安理会决议？历次安理会涉朝决议都呼吁要以和平外交和政治方式解决问题，强调有关各方应采取措施降低半岛紧张局势。你们可以冷静想一想，是不是所有相关方都在努力全面完整执行安理会有关决议？！我们希望安理会相关决议的执行是全面和完整的，既要采取制裁措施遏制朝鲜核导开发进程，同时也要作出更加积极和建设性的努力，把半岛局势从紧张失控的边缘拉回到对话谈判和平解决的正确轨道上来。

问：据报道，巴基斯坦外交部对印方日前在克什米尔地区越过印巴实控线打死3名巴方士兵表示抗议，要求印方遵守双方2003年达成的停火协议，并敦促印方允许联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组按照安理会决议履行其任务。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。作为巴基斯坦和印度共同的邻国和朋友，中方希望巴印双方继续通过对话协商，冷静、妥善处理有关问题，共同致力于维护南亚地区的和平与稳定。

问：德国驻华大使柯慕贤日前在接受媒体采访时提到近期中德关系中存在的一些问题，其中特别提到中德两国政府去年6月商定建立网络安全磋商机制，但由于中方缺少对话诚意，双方迄未举行相关对话。中方对德国大使的有关言论作何回应？

答：大使本应尊重驻在国，多作促进两国了解、友谊与合作的使者和桥梁，但坦率地讲，你提到的这位大使及其有关言行不具建设性，甚至是十分错误的。他的一些看法也不符合事实，甚至颠倒黑白。我想特别指出的是，中方对同德方在网络安全领域开展交流合作一贯持开放态度。事实上，双方在今年6月举行的首轮高级别安全对话机制框架下已经就网络安全问题进行了深入交流与沟通。中方曾多次邀请德方派团来华举行磋商，德方迟迟不派，现在反过来指责中方缺乏对话诚意，毫无道理。

我想，他作为大使是非常了解这些情况的。希望德驻华使馆和有关人士不说不专业和不负责任的话，多做有利于中德关系发展和促进双方互利合作的事。

问：据日本媒体报道，中国和美国计划就半岛局势在中国军方和驻韩美军间开通军事热线。有中国媒体称这纯粹是想象出来的假新闻。中方能否证实？对此有何评论？

答：我注意到你提到的两方面的报道。军事热线归国防部主管，请向国防部了解。

问：关于中阿巴三方外长对话，王毅外长近来一直在巴基斯坦和阿富汗两国之间开展穿梭外交。今年6月，王外长访问了巴、阿两国，现在又召开首次中阿巴三方外长对话。巴、阿两国之间的分歧是否得到解决？阿富汗官员称，阿、巴两国边境的暴力活动并没有停止，三方外长对话是否有助于给巴、阿两国带来和平？

答：关于中阿巴三方外长对话的报道已经非常充分了。王毅外长昨天共见记者时的介绍也已很充分。我只想强调：中阿巴三方是彼此的邻国，三方之间加强对话合作非常有必要，也非常重要。正如你所说，王毅外长在阿巴之间开展了穿梭外交，中方为推动阿巴改善关系做了很多努力。中方倡议建立中阿巴三方对话机制，其中一个目标就是帮助阿巴双方改善关系，实现共同发展和安全。阿巴双方都感谢中方为推动阿巴改善关系、加强对话、增进互信、开展合作所作的积极努力，这是此次中阿巴三方外长对话取得的重要成果之一。

对话期间，三国外长也就安全合作和反恐议题进行了深入沟通，再次确认三方加强反恐合作的积极意愿，一致同意根据中阿巴三方副外长级反恐安全磋商机制下达成的共识，进一步加强反恐协调与合作，打击一切形式的恐怖主义。此次中阿巴三方外长对话的积极意义是显而易见的。

问：关于中阿巴三方合作的问题，中方在阿富汗和巴基斯坦间斡旋。几天前，巴勒斯坦和以色列的有关人士也来到中国，中方从中发挥了积极作用。中国在国际热点问题上发挥调停作用是否是中国外交的一个新趋势？这与习近平主席在中共十九大上提出的推动构建人类命运共同体的目标是否相关？

答：中共十九大提出推动构建人类命运共同体，强调中国要按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针深化同周边国家关系，积极促进“一带一路”国际合作，这为中阿巴三方加强合作注入了新的强劲动力。中方倡议举行中阿巴三方外长对话，目的就是要促进地区国家的共同发展和共同安全。我们将继续积极探索中国特色热点问题解决之道，为促进地区和世界和平发展发挥建设性作用。

王部长在昨天对话会后共见记者时还特别强调，中阿巴三方外长对话不寻求代替现存机制，不针对三国之外的任何一方。我们愿同其他机制相互协调和配合，发挥各自优势，形成合力，共同为促进阿富汗以及地区和平稳定作出贡献。

问：不久前，王毅外长去印度出席了中俄印外长会，随后两国又举行了中印边界问题特代会晤。这些会谈是否谈到了中巴经济走廊问题？印度多次表明对中巴经济走廊的反对态度。中印之间的这些会谈是否谈及要解决两国在中巴经济走廊问题上的分歧？

答：关于近期中印之间的高层互访中谈及了哪些问题，我们都已及时发布了消息稿。无论是杨洁篪国务委员赴印度举行中印边界问题特别代表年度会晤，还是王毅外长访问印度，双方释放的信息都是积极的，双方领导人都从战略高度和长远角度看待中印关系健康发展的重要性，双方也有共同意愿和共同认识，就是中印关系保持健康稳定发展符合中印两国共同利益，也有利于地区的和平与稳定。双方应利用现有各种机制，加强沟通，增进互信，本着相互尊重的原则和精神妥善处理有关分歧，为双边关系健康发展创造条件。

关于中巴经济走廊的问题，我们已多次应询表达了中方立场。中巴经济走廊不针对第三方，同时希望惠及第三方。中巴经济走廊是一个经济合作项目，不应将其政治化。中巴经济走廊与地区现有争端，包括领土争议没有关系，也不应有什么关系。

(责编：刘洁妍、王欲然)