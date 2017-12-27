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俄储备基金将于年底前归零

吴刚

2017年12月27日16:40  来源：新华网
 

新华社符拉迪沃斯托克１２月２７日电（记者 吴刚）俄罗斯财政部长西卢安诺夫日前表示，俄储备基金将于今年年底前归零。

西卢安诺夫２６日在莫斯科举行的新闻发布会上说，俄储备基金年底前会被全部用尽，２０１７年全年俄储备基金支出会达到１．５万亿卢布（１美元约合５７卢布）。从２０１８年１月１日起，俄将启用新的国家福利基金。

根据俄总统普京签署的命令，从２０１８年１月１日起，俄将整合国家福利基金和储备基金为新的国家福利基金。据俄财政部预测，２０１８年１月１日俄国家福利基金约为３．７万亿卢布，占俄国内生产总值的４％。

俄罗斯自２００３年起，将石油天然气超额收入积累起来建立政府稳定基金，并于２００８年将其拆分为储备基金和国家福利基金。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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