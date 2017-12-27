英智库报告称印度明年有望成为全球第五大经济体

新华社新德里１２月２７日电（记者 赵旭）总部位于伦敦的英国智库经济与商业研究中心日前发布报告称，印度将在明年超过英国和法国，成为全球第五大经济体。

经济与商业研究中心在其年度排名报告中称，目前经济总量排名第七的印度将在２０１８年升至第五位，并在２０３２年升至第三位。报告称，能源价格走低和数字革命兴起将推动全球经济增长，包括印度、中国和日本在内的亚洲经济体将主导这一进程。

尽管这份报告对印度经济前景充满信心，本财年印度经济增长却并不理想。本财年（２０１７年４月至２０１８年３月）第一季度，印度经济增长率跌至近三年来最低的５．７％，第二季度略微回升至６．３％。

经济与商业研究中心副主席道格拉斯·麦克威廉斯表示，印度经济虽然暂时受挫，但这并不妨碍印度超过法国和英国成为世界第五大经济体。

印度发展中国家研究和信息系统机构顾问苏伯莫伊·巴塔查吉在接受记者采访时表示，今年印度经济增速降低是受到２０１６年底废钞令和７月份税改实施的影响。

巴塔查吉认为，从短期来看，印度经济将明显回稳，因为税改红利将很快释放。他预测，本财年印度经济增速可能在７％左右，下一财年将超过８％，“这意味着本财年后两个季度印度经济增速都将保持在７％以上。”巴塔查吉说。

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