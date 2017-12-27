驻俄罗斯大使李辉：2017年中俄关系亮点纷呈成果丰硕

人民网讯 据外交部网站12月25日消息，驻俄罗斯大使李辉接受“今日俄罗斯”国际新闻通讯社专访。李辉认为，2017年中俄两国关系亮点纷呈，成果丰硕，在两国共同努力下，2018年中俄关系一定会取得更多新成果、新进展。

2017年中俄关系继续保持高水平运行

李辉表示，2017年是中俄全面战略协作伙伴关系继续保持高水平运行的一年，也是两国务实合作取得丰硕成果的一年。双边各领域交流机制不断巩固，两国关系发展的根基扎得更深、更实、更牢。他认为，中共十九大为深化中俄关系指明了方向；高层交往为推动中俄关系发展掌舵引航；民间交往为促进中俄关系发展夯基搭桥。2017年中俄两国进一步做深了高层互信，做大了经贸规模，做强了金融合作，做实了人文交流。可以说，亮点纷呈、成果丰硕。他坚信，在双方共同努力下， 2018年的中俄关系一定会取得更多新成果、新进展。

中俄双方为缓解朝鲜半岛局势、最终和平解决半岛问题发挥着积极的和建设性的作用

李辉认为，朝核问题是中俄有关各方面临的共同挑战。中俄一致认为，军事手段解决不了问题，只会带来更大的问题，留下严重的后遗症。不论过去还是将来，军事手段都不应成为任何国家的选项。半岛核问题的根源是安全，应当切实解决各方的合理安全关切。半岛核问题的症结是缺乏互信，各方应多做有利于建立信任的事情。可以说，中俄双方为缓解朝鲜半岛局势、最终和平解决半岛问题发挥着积极的和建设性的作用。

中俄共同努力，推动双方合作迈上新台阶

李辉表示，中方愿同俄方一道，充分发挥两国经济发展优势，进一步挖掘两国合作潜力，将中俄高水平的全面战略协作伙伴关系转化为更多实际合作成果，不断充实中俄关系内涵，惠及两国和两国人民。

李辉认为，我们应充分利用两国政府间和地方间合作机制，加强政策、法规等方面的沟通协调，营造良好的营商环境；完善跨境基础设施建设，打通区域间交通链，为两国经贸合作提供新动能；调动中小企业积极性，密切双边人员往来。他相信，在两国政府共同推动下，在两国企业不懈努力下，中俄在远东合作必将迈上新台阶。

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