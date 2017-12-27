树身腐烂严重 白宫最老杰克逊木兰树将被砍掉

人民网讯 据联合早报网报道，美国第一夫人梅拉尼亚决定砍掉白宫最古老的一棵树，这棵树今年已经有近200岁。

报道说，这棵巨大的树属于荷花玉兰树，在美国被称为“杰克逊木兰”。因年代久远，树身腐烂严重，这棵树将在本周被砍掉。消息指出，梅拉尼亚是在专家的建议下做出这一非同寻常的决定的。专家指出，这棵树在近几十年中因被绳索紧紧固定住才能够直立并生存至今。但现在即使使用绳子也已经无法支持住这棵树，专家们发出警告，认为它随时可能倒下。

历史学家说，美国第七任总统杰克逊在1828年当选总统后，下令在白宫前面栽种他的夫人瑞秋最喜欢的木兰树的一枝幼芽。这株幼芽曾经生长在他们田纳西州的农场里。瑞秋在大选活动进行时去世。这棵“杰克逊木兰”在美国广为人知，自1928到1998年，这棵树一直出现在20美元的背面图案中。

这颗即将死去的树的幼苗在几个月前已被移入特别的温室栽植。据悉，这些年轻的树苗中有一颗将会在大树彻底死去后代替它站在原来的位置上。（老任）

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