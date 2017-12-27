俄罗斯谴责美国破坏叙利亚安全局势

俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫日前向媒体透露，美国在叙利亚培训恐怖分子，以破坏叙利亚安全局势。

２７日出版的《共青团真理报》援引格拉西莫夫的话说，很多恐怖分子之前为极端组织“伊斯兰国”效力，现在他们在位于叙利亚南部和东北部的美国军事基地被重新包装，其主要使命是破坏叙利亚局势。

格拉西莫夫指出，美国拒绝与俄在叙利亚联合打击恐怖分子，俄没有“看到美国方面愿意与俄联合打击恐怖分子的意愿”。

据格拉西莫夫介绍，“伊斯兰国”的武装力量在叙利亚一度达到７万人，俄叙联军共消灭约６万名恐怖分子。

２０１５年９月，俄罗斯应叙利亚政府邀请，开始对叙境内极端主义势力进行军事打击。经过两年多的反恐斗争，俄国防部宣称叙利亚所有城镇、居民点已从恐怖组织手中获得解放，俄军在叙的反恐任务已经完成。

本月１１日，俄罗斯总统普京宣布开始从叙利亚撤军。俄国防部长绍伊古日前表示，俄罗斯着手在俄驻叙利亚赫迈米姆和塔尔图斯军事基地组建常驻部队。

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