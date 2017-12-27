美国慈善制度下也存在税收特权 存对赠与精神扭曲

人民网讯 从制度角度来看，一国慈善事业的发展并非完全是出自人的善心，也有很强的制度引导。客观来看，这方面，西方国家做得比中国要领先很多。不过，即使在慈善制度发达的美国，也存在着企业利用慈善制度来享受税收特权的现象，形成对赠与精神的扭曲。

马克·扎克伯格最近在其脸书（Facebook）网站上说，他打算在未来18个月内放弃3500万至7500万份脸书公司股票，用于资助他的慈善机构。他现在持有53%有投票权的股份。如果他抛售3500万股，他的投票权股份将减少到50.6%。如果他抛售7500万股，他将依靠合伙创始人达斯廷·穆斯科维茨的投票，才能行使多数票控制权。

值得注意的是，一旦抛售股票所得的120亿美元收入转移到他的基金会，所有投资收入都可以免税。他只需要每年将本金的5%捐赠给慈善机构即可。大多数基金会和这种分量的家族投资机构都能实现每年收益超过5%。因此，基金会的本金实际上永远不需要支付给慈善机构。对很多基金会来说，现在给大亨本人的税收补贴价值远远超过了基金会用于慈善的本金支出。在税收优惠之下，技术新贵们执著于资助与其公司模式相同的慈善项目，或是有利于公司的项目。

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