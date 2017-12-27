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《全球城市》预测2035年上海将成为全球第五大城市

2017年12月27日15:02  来源：人民网
 

人民网讯  目前全球经济最强的城市，美国纽约与日本东京是当仁不让的冠、亚军。在18年后，预计这两个城市还是稳稳坐在王位上，但接下来的排名，传统欧洲强国的身影可能渐渐消失，经济重心开始“向东偏移”。

牛津经济研究院最新发布的《全球城市》报告提到，2035年全球大城市格局将发生重大变动，预计2035年，纽约、东京仍是全球前两大城市，伦敦上升一名排第3，洛杉矶则降至第4。而接下来几乎是中国城市的天下，上海将首先冲进全球前五大城市的行列，北京仅追其后升至第6，广州第8、天津第10，还有第11名的深圳、13名的重庆和18名的苏州。

除了北京和上海，其他的中国城市都是前进两位数的大幅攀升。在前20名中，最多的还是美国的9个城市，其次就是中国的7个城市，而日本只剩2个，英国、法国各1。

(责编：常红、刘洁妍)
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