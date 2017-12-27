驻格鲁吉亚大使季雁池：自由贸易协定掀开中格关系的历史新篇章

人民网讯 据外交部网站消息，2017年12月25日，驻格鲁吉亚大使季雁池在格鲁吉亚主流网站《格鲁吉亚时代网》发表署名文章《自由贸易协定掀开中格关系的历史新篇章》，文章被格《领袖资讯》、《今日新闻》、《时钟》、《自由新闻》等多家网站转载。

在今年11月底隆重举办的第比利斯“一带一路”论坛上，中国商务部副部长钱克明代表中国政府庄严宣布，中格两国政府2017年5月签署的自由贸易协定，将于2018年1月1日正式生效。

自由贸易协定是旨在消除贸易壁垒、促进产品与服务自由流动、优化各自经济结构的重要合作文件，顺应当今经济全球化不可逆转的发展大势。

正是出于发展双边关系和深化互利合作的现实和长远需要，中格两国于2015年12月启动自贸协定谈判，并相向而行，加紧工作，短短两年即完成谈判、签署、生效的全套程序。值得一提的是，中格自贸协定是中国与欧亚地区国家缔结的首个自贸协定，更是2013年中国国家主席习近平提出“一带一路”重大倡议之后中方启动并达成的首个自贸协定，对于中格双边关系发展乃至“一带一路”沿线国家互联互通都具有重大意义。

中格自贸协定的正式生效，是对建交25周年的隆重献礼。

今年6月9日，中格共同庆祝了建交25周年纪念日。回顾两国人民携手走过的四分之一个世纪，我们高兴地看到，两国关系始终保持良好发展势头，各领域互利合作持续深化，人民间相互了解和友谊不断加深。今年1-10月，中格双边贸易额达7.28亿美元，同比增长19%，中国稳居格第三大贸易伙伴。当前，几十家实力雄厚的大型中资企业在格投资兴业，涵盖基础设施建设、交通、能源、通信、农业、金融等多个行业，在促进格经济发展、创造就业岗位、增加利税、反哺社会等方面做出卓越贡献，今年中国公司建设的外高加索地区最大的商贸中心、格鲁吉亚最长的隧道先后开业和贯通。与此同时，两国人民人文领域互学互鉴的愿望也在持续增长。双方文艺团组互访频繁，当前格开设汉语课程的大中学校已达28所，汉语学生超过1100人，中方院校也正在积极研究开设格鲁吉亚语专业的可能性，双方友好交往事业必将薪火相传。在中格建交25周年这一重大历史节点上，自贸协定的签署和生效是对双边关系发展成果的最好总结和诠释，是献给两国人民的一份厚礼。

中格自贸协定的正式生效，将成为中格共建“一带一路”事业的重要助推器。

习近平主席在2013年提出“一带一路”合作倡议以来，全球100多个国家和国际组织参与其中，各方秉持“共商、共建、共享”原则，在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等五大方面取得了一系列丰硕成果。2014年至2016年，中国同“一带一路”沿线国家贸易总额超过3万亿美元，中国对“一带一路”沿线国家投资累计超过500亿美元，中国企业已经在20多个国家建设56个经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收和18万个就业岗位。格鲁吉亚在“一带一路”合作倡议提出伊始就积极响应和参与，努力从中发挥连接东西方交通运输物流走廊的重要作用。特别是格方不久前成功主办的第比利斯“一带一路”论坛，吸引了五大洲近2000位政府、商界、智库、媒体精英齐聚第比利斯，共同就如何推进“一带一路”建设纷纷建言献策，中方对此高度评价和赞赏。中格自贸协定生效后，将大大降低双方贸易成本，显著提升经贸合作的活跃度，进一步发挥经贸合作在“一带一路”建设中的重要先导作用。在此推动下，中格共建“一带一路”必将迎来更大发展，“一带一路”建设将成为中格合作的新亮点和重要增长点，格鲁吉亚这颗古丝绸之路上的明珠将更加璀璨夺目。

中格自贸协定的正式生效，有利于打造中格务实合作全面开花的良好局面。

中国茶艺师刘峻周100多年前开始在格鲁吉亚黑海之滨大规模种植茶树、柑橘和油桐，掀开了中格农业合作的历史篇章。当前，采用中国标准的先进蔬菜大棚已经在格落地，中国企业复兴格鲁吉亚茶园的工作已取得显著进展，不久的将来，印有“格鲁吉亚生产”标签的蔬菜、茶叶等优质农作物连同葡萄酒、矿泉水、干果一道，将乘着自贸协定的东风走进中国的千家万户，两国农业合作必将迎来更大发展。中格自贸协定的签署和两国共建“一带一路”事业的推进已经让越来越多的中国人开始关注格鲁吉亚，中国游客来格旅游的人数预计将大幅增长，双方旅游合作前景十分广阔。中国在历史上为世界贡献了“四大发明”，而如今全世界人民都在关注中国的高铁、支付宝、共享单车和网购这“新四大发明”。中格双方已开始研究将“新四大发明”引入格，我们期待格鲁吉亚民众能尽早像中国人民一样，享受“新四大发明”带来的方便和快捷。自贸协定的生效，必将激发双方合作的潜力和热情，拓展双方的合作领域和方向，推动中格互利合作实现“立体化”和“全覆盖”。

2018年是贯彻中国共产党十九大确定的中国未来几十年发展规划的开局之年，也是中格关系第二个四分之一世纪的开局之年。中格自贸协定的生效，为跨入全新发展阶段的中格关系打响了头炮。中国古代有一句名言：不积跬步，无以至千里。格鲁吉亚人常说：“只有在扎实的地基上，才能建成坚固的房子”。中方愿同格方一道，以自贸协定生效为良好契机，继续扎扎实实推进各领域合作，以经贸合作为先导，以共建“一带一路”合作为重心，不断为两国人民创造更多实实在在的好处，共同打造中格关系的2.0版。

(责编：朱欣(实习生)、常红)