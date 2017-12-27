王毅：中巴经济走廊将以适当方式向阿富汗延伸

人民网北京12月27日电 据外交部网站消息，首次中国－阿富汗－巴基斯坦三方外长对话于12月26日在北京钓鱼台国宾馆举行。对话后，外交部长王毅同阿富汗外长拉巴尼、巴基斯坦外长阿西夫共同会见了中外记者，他阐述了以下几点主张。

图片来源：中国外交部官网

中阿巴三方外长对话不寻求代替现存机制

王毅表示，国际社会支持阿富汗和平重建与和解进程的机制有很多，中阿巴三方外长对话不寻求代替现存机制，不针对三国以外的任何一方。

王毅说，中阿巴互为邻国，邻国之间加强对话合作十分自然，也十分必要。中方倡议建立中阿巴三方外长对话机制，一是帮助阿巴开展对话、建立互信、改善关系，二是统筹中阿巴三国之间现有合作，加强三方政治、经济和安全合作，实现共同发展与安全，致力于地区和平与稳定。这顺应三国的共同需要，符合三国的共同利益。

王毅表示，三方对话不针对三国以外的任何一方，也不希受到其他国家和势力的干扰或影响。我们愿同其他机制相互协调配合，发挥各自优势，形成合力，共同为促进阿富汗及地区和平稳定作出贡献。

中方愿为阿巴关系改善发挥建设性作用

王毅表示，中国同阿富汗、巴基斯坦都是好朋友，愿意通过中阿巴三方外长对话机制，在力所能及范围内为阿巴关系改善发挥建设性作用。

王毅说，阿富汗、巴基斯坦是山水相连的邻邦，是命运与共的兄弟，两国有千百万个理由把双边关系发展好，没有一个理由让双边关系倒退。阿巴关系实现健康稳定发展，不仅是两国和两国人民之福，也是包括中国在内的周边国家之福。中国同阿、巴都是好朋友，愿意通过中阿巴三方外长对话机制，在力所能及范围内为阿巴关系改善发挥建设性作用。期待和欢迎阿、巴为此作出积极努力，三方外长对话的机制化运作，必将促进双边和三边的友好交往与合作。

探讨中巴经济走廊以适当方式向阿富汗延伸

王毅表示，中巴双方愿同阿方一道，本着互利共赢原则，积极探讨中巴经济走廊以适当方式向阿富汗延伸。

王毅说，中巴经济走廊符合中巴双方需要，致力于中巴两国共同发展。实施4年多来，走廊为改善巴当地民生、促进巴基础设施建设发挥了重要作用，取得了良好经济社会效应，也为促进地区互联互通提供了重要机遇。中巴经济走廊不针对第三方，同时希望惠及第三方，惠及整个地区，成为地区一体化的重要动力。中巴经济走廊是经济合作项目，不应将其政治化。走廊与地区现有的争端，包括领土争议没有关系，也不应有关系。

王毅表示，阿富汗是中巴共同的重要邻国，在发展经济、改善民生方面有着迫切愿望，也愿融入区域互联互通进程。中巴双方愿同阿方一道，本着互利共赢原则，探讨中巴经济走廊以适当方式向阿富汗延伸，从长远讲，通过阿富汗逐步与中国－中亚－西亚经济走廊相互对接。关于具体合作项目和合作方式，我们将本着由易到难、由小到大、循序渐进的原则，通过三方的平等协商确定。改善边境地区的民生可能是延伸的一个切入点。总之，三方同意共同促进“一带一路”框架下更广泛的互联互通，为地区的发展繁荣作出我们的贡献。

本次对话发表了《首次中国－阿富汗－巴基斯坦三方外长对话联合新闻公报》。阿、巴双方感谢中方为成功举办首次外长对话所做努力以及给予阿、巴代表团的热情友好接待。三方同意于2018年在喀布尔举行第二次中阿巴三方外长对话。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)