外交部长王毅：首次中阿巴三方外长对话达成八大共识

人民网北京12月27日电 据外交部网站消息，首次中国－阿富汗－巴基斯坦三方外长对话于12月26日在北京钓鱼台国宾馆举行。外交部长王毅在同阿富汗外长拉巴尼、巴基斯坦外长阿西夫共见记者时表示，建立中阿巴外长对话机制，是三方达成的共识。中阿巴之间互为邻国，邻国之间加强对话合作十分正常，也很自然。中阿巴对话合作符合三方共同利益，符合地区一体化潮流，也有助于维护地区和平与稳定。

图片来源：中国外交部官网

王毅说，通过今天的对话，我们三方形成一系列重要共识：

一是三方将在外长对话框架下，以“政治互信与和解”、“发展合作与联通”、“安全合作与反恐”为三大主题，本着相互尊重、平等协商、互利共赢的原则，积极推进三方合作。

二是三方同意中阿巴合作致力于实现以下四个目标：支持阿富汗和平重建与和解进程、帮助阿巴改善和发展关系、促进三国和地区共同安全、推进区域互联互通与“一带一路”国际合作。

三是阿巴双方同意尽快改善双边关系，实现和睦相处、共生共存。双方同意通过全面对话协商解决各自关切。巴方提出“巴阿加强团结行动计划”，希在政治、军事、情报、经济、难民领域建立五个联系工作组，阿方表示愿全面呼应。中方对此表示支持和欢迎。这是本次对话取得的重要进展。

四是三方重申致力于推进“阿人主导，阿人所有”的阿富汗和解进程，呼吁阿富汗塔利班加入该进程，阿政府表示将尽快提出更有吸引力的和解方案。中巴对此表示欢迎并愿全力支持阿政府同塔利班和谈，为此继续提供便利。

五是阿巴两国重申支持中方提出的共建“一带一路”倡议，愿意将各自发展战略与“一带一路”建设对接，同时积极探讨“一带一路”框架下的三方合作。

六是中巴将在医疗卫生、人力资源、农业等民生领域联合开展援阿项目。三方将积极开展青年、智库、媒体等领域友好交流，还将发挥中国新疆维吾尔自治区的区位优势，开展新疆同阿、巴相关地区的合作。

七是三方将根据中阿巴三方副外长级反恐安全磋商机制下达成的共识，加强反恐协调与合作，不加区别地打击一切恐怖组织和恐怖分子。

八是阿巴双方同意推动两国乌理玛理事会加强交流，共同对外发出恐怖行径不能被容忍的两国宗教界立场，共同防止宗教极端思想的蔓延和传播。中方对此表示赞赏。

王毅说，中方对本次对话的成果感到满意，特别是对本次对话有助于帮助阿、巴加强对话、改善关系、建立互信、开展合作感到高兴。三方同意，2018年在喀布尔举行第二次中阿巴三方外长对话。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)