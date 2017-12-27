芬兰北极博物馆展出中国当代艺术作品

新华社赫尔辛基１２月２６日电（记者李骥志 徐谦）《方向·未来（三）》中国当代艺术作品展目前正在芬兰北部城市罗瓦涅米的北极博物馆举行，受到当地艺术界的关注和好评。

据策展人李慧珍介绍，此次展览共展出９位中国当代艺术家的２６幅作品，涉及油画、水墨画、拓印、照片、影像等多种形式。这些艺术家有上世纪六七十年代出生的，也有“８０后”“９０后”，他们的作品让观众有机会体察中国社会和艺术发展的时代脉搏。

参展画家邓少伟告诉记者，作为“７０后”艺术家，他们这一代受到中国传统文化和西方表现技法的双重影响。他此次参展的“众生”系列作品，使用的是源自西方的绘画材料，内容则描述自己对人生的理解与感悟，体现中国传统的伦理视角，让西方观众耳目一新。

芬兰拉普兰大学艺术学教授扬娜·埃尔基莱－希勒说，这次展览给她留下深刻印象。比如，在邓少伟的油画作品中，东西方两种文化的碰撞显得非常和谐。“他的绘画技巧是西方的，但作品的灵魂是中国的。”

埃尔基莱－希勒建议与中国人打交道的芬兰人去看看这个展览，“一定会有很多收获”。

此次展览由北京青年国际文化艺术协会和拉普兰大学艺术与设计学院联合主办，展出时间为１２月２１日至２０１８年２月１１日。《方向·未来》系列展览曾于２０１５年和２０１６年分别在美国华盛顿和北京举办过两届。

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