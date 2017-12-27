新组合疗法可提升黑色素瘤治疗效果

新华社伦敦１２月２６日电（记者张家伟）许多专用药物或许能在不同疾病治疗上发挥意想不到的功效。英国东英吉利大学发布的一项最新动物实验研究就显示，一种关节炎药物如果和癌症药物组合使用，能有效提升对黑色素瘤的治疗效果。

黑色素瘤是由于皮肤上的色素细胞发生病变而引起的一种癌症，常见于皮肤，亦见于黏膜、眼脉络膜等部位。它是一种恶性癌症，一旦肿瘤扩散就难以治疗，目前没有有效的治疗药物。

东英吉利大学学者领衔的团队在实验室中观察到，一种用于治疗类风湿性关节炎的药物来氟米特能够在黑色素瘤的癌细胞生长早期阶段就对其产生抑制作用，并最终迫使这些癌细胞凋亡。

进一步研究显示，如果来氟米特与癌症药物司美替尼组合使用治疗黑色素瘤，疗效会更强。

据团队刊登在期刊《肿瘤学目标》上的报告，他们在小鼠身上开展的实验也初步证实，上述两种药物组合使用能够在１２天时间里使肿瘤完全停止生长，这比两种药物中任何一种单独使用所获得的疗效都要强。

报告主要作者、东英吉利大学学者格兰特·惠勒说，通过组合疗法，能够从多个角度来治疗黑色素瘤，这也意味着肿瘤没那么容易对其中一种药物产生耐药性，并且这两种药物组合后的疗效提升也非常明显。不过，团队也表示，这种组合疗法在开始临床试验前还需要更深入的研究来验证其效果。

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