阿联酋学者高度评价中共十九大的世界影响

中共福建省委常委、组织部长胡昌升率十九大精神对外宣介团２４日至２６日访问阿联酋，分别向阿政府官员、工商界人士、媒体智库代表及驻阿外交官近２００人宣介中共十九大精神。阿方高度评价中共十九大的重大意义和世界影响，盛赞中国发展成就和中共执政理念，表示将进一步“向东看”“向中国看”，同中方深化交流合作。

参加宣介会的迪拜大学校长伊萨·巴斯塔基表示，感谢宣介团对中共十九大精神做了全面介绍。他表示，宣介会的内容十分重要，使与会者了解了中国近期及长远发展规划和理念，特别是中国提出构建新型国际关系、构建人类命运共同体等一系列主张，都是加强全球合作的重要倡议，是站在全人类福祉的立场考虑的，受到阿联酋各界的关注和欢迎。

巴斯塔基说，中国在过去五年取得了令世人瞩目的巨大成就，这跟中国领导人的远见卓识是分不开的。中国国际地位不断上升，因为中国提出的发展目标是服务全人类的，也具有可持续性。

穆罕默德·本·拉希德政府学院执行主席阿里·马里说，该学院是一所关注政府治理和公共政策的研究和教育机构，阿联酋希望学习和借鉴中国在执政能力和制定公共政策方面的先进经验，加强与中国在各层面上的沟通和交流，进一步促进两国友好合作关系。（记者 苏小坡）

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