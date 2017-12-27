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2017年赴突尼斯中国游客增幅超150%

2017年12月27日10:41  来源：新华网
 

突尼斯旅游部２６日发表的报告显示，截至１２月２０日，突尼斯２０１７年接待游客约６７３万人，同比增加超过两成，其中中国游客数量增加超过１５０％。

今年２月中旬，突尼斯政府决定对中国游客实施免签政策。报告显示，今年约有１．８万中国游客入境突尼斯，中国成为突增长最快的客源市场。

报告显示，统计期间，突尼斯旅游业收入为１１．１６亿美元，同比增加３％。酒店预订最热门的城市分别为东部沿海度假胜地杰尔巴和苏塞，预订数量均以两位数增长。

突尼斯周边的马格里布国家是突最大客源地，来自阿尔及利亚、摩洛哥、利比亚和毛里塔尼亚的游客总数约为３６６万，占比超过一半。法国、俄罗斯等欧洲国家游客数量保持稳定，总数超过１６６万。

突尼斯位于非洲北部，毗邻地中海，素有“欧洲后花园”美誉。２０１５年，突尼斯遭遇３起大规模恐怖袭击，导致７０多人死亡，其中大多数为外国游客和安保人员，突尼斯旅游业受到严重影响。（记者刘锴 马迪）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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