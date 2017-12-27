亚马孙雨林首次发现杂交鸟类

加拿大科学家的一项新研究发现，南美洲亚马孙热带雨林里的金冠侏儒鸟是一种杂交鸟类。这是亚马孙雨林第一次发现杂交鸟类。
加拿大多伦多大学副教授贾森·韦尔等人在新一期美国《国家科学院学报》上报告说，对羽毛等样本的基因组测序分析显示，金冠侏儒鸟是由雪顶侏儒鸟和乳白冠侏儒鸟杂交而成，其２０％的基因来自雪顶侏儒鸟，８０％的基因来自乳白冠侏儒鸟。
韦尔在一份声明中写道：“植物的杂交品种很常见，但脊椎动物的杂交种类非常罕见。”
进一步研究还表明，雪顶侏儒鸟和乳白冠侏儒鸟从共同祖先分化出来的时间是大约３０万年前。到了大约１８万年前，两者交配繁殖出第一批金冠侏儒鸟。
韦尔说，亚马孙雨林中的多数鸟类分化于１５０万至４００万年前，所以这３种侏儒鸟相对而言都是“年轻的鸟类”。
金冠侏儒鸟最初是１９５７年在巴西发现的，后来研究人员直到２００２年才再次看到这种鸟类。金冠侏儒鸟生活在亚马孙雨林中南部约２００平方公里的区域内，与雪顶侏儒鸟和乳白冠侏儒鸟的生活区域基本隔绝。研究人员推测，正是这种地理上的隔绝，才使得金冠侏儒鸟作为独立的物种存活下来。（记者 林小春）
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