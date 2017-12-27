法国逾万人签名支持与火车相撞的校车女司机

人民网讯 据法新社报道，截止12月26日10点半，法国超万人联署支持与火车冲撞的校车女司机。12月14日在东比利牛斯省发生的车祸惨剧造成6名少年死亡。受伤的女司机被以“非故意杀人和伤人罪”起诉。但女司机和校车上的孩子们表示，当时拦路杆并没有放下，而更多的证人却说，当时栏杆放下了。

一个名为Change.org的网站5天前发起联署动议，呼吁大家支持被起诉的校车女司机纳蒂娜（Nadine）。联署信指出，出事的米亚斯镇（Millas）的多名居民和周边居民都表示，法国国家铁路公司（SNCF）在米亚斯镇的铁路交叉道口拦路杆系统有时会失灵。

联署信也向遇难学生的家人表示巨大支持，称“愿遇难的小天使们安息”。

负责该案的马赛检察官塔拉博（Xavier-Tarabeux）表示，在出事巴车找到的痕迹以及列车司机和对面汽车司机的证词与出事女司机的说法相左。据法国电视媒体报道，由于出事地点没有安装摄像设备，远处工厂的摄像镜头也坏了，所以无法确认当时的情景。（老任）

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