中国明确建立经贸强国“时间表”

据新华社北京电 （记者于佳欣）在我国已经成为经贸大国的背景下，商务部提出了建设经贸强国的“时间表”。在12月25日召开的全国商务工作会议上，商务部部长钟山表示，中国将分三步走来落实这一时间表，到2050年前，全面建成经贸强国。

商务部数据显示，过去5年，中国国内消费、对外贸易、双向投资稳居世界前列，开放型经济新体制逐步健全，中国已经初步成为经贸大国，为巩固经贸大国地位、建设经贸强国奠定了坚实基础。

钟山表示，新时代商务改革发展的奋斗目标是，努力提前建成经贸强国。具体将分三步走，即：2020年前，进一步巩固经贸大国地位；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。

这一经贸强国的建设也正与十九大报告提出的“两个阶段”“两步走”的战略安排相一致。

钟山表示，未来5年，商务改革发展要推进六方面主要任务，实施若干行动计划，包括增强消费对经济发展的基础性作用，提升外贸竞争新优势，提高双向投资水平，优化区域开放布局，构建新型国际经贸关系，增强商务服务民生能力。

2018年商务部的主要工作是：着力推动消费升级、保持外贸稳定增长、有效利用外资、引导对外投资有序发展、落实好重大对外援助任务、深化“一带一路”经贸合作、拓展全方位经贸合作、打好商务脱贫攻坚战、办好首届中国国际进口博览会。

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