人民网>>国际

中国明确建立经贸强国“时间表”

2017年12月27日08:12  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社北京电　（记者于佳欣）在我国已经成为经贸大国的背景下，商务部提出了建设经贸强国的“时间表”。在12月25日召开的全国商务工作会议上，商务部部长钟山表示，中国将分三步走来落实这一时间表，到2050年前，全面建成经贸强国。

　　商务部数据显示，过去5年，中国国内消费、对外贸易、双向投资稳居世界前列，开放型经济新体制逐步健全，中国已经初步成为经贸大国，为巩固经贸大国地位、建设经贸强国奠定了坚实基础。

　　钟山表示，新时代商务改革发展的奋斗目标是，努力提前建成经贸强国。具体将分三步走，即：2020年前，进一步巩固经贸大国地位；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。

　　这一经贸强国的建设也正与十九大报告提出的“两个阶段”“两步走”的战略安排相一致。

　　钟山表示，未来5年，商务改革发展要推进六方面主要任务，实施若干行动计划，包括增强消费对经济发展的基础性作用，提升外贸竞争新优势，提高双向投资水平，优化区域开放布局，构建新型国际经贸关系，增强商务服务民生能力。

　　2018年商务部的主要工作是：着力推动消费升级、保持外贸稳定增长、有效利用外资、引导对外投资有序发展、落实好重大对外援助任务、深化“一带一路”经贸合作、拓展全方位经贸合作、打好商务脱贫攻坚战、办好首届中国国际进口博览会。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

2017：中国外交 成就非凡 2017年，可谓中国外交承前启后的一年。这一年，中国与世界的良性互动开启了新篇章，中国外交取得的成就以及中国对世界的贡献，均堪称“非凡”。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

一个大党：与更加美好的世界 2017年，对于中国和世界，注定是不平凡的一年。 这一年，中国共产党提出的建设人类命运共同体的理念在全世界家喻户晓；这一年，中共中央总书记习近平倡导的“一带一路”赢得了更多的知音；这一年，中国共产党召开的第十九次全国代表大会受到各国的高度关注；这一年，世界上120多个国家近300个政党和政治组织的领导人共600多名中外代表齐聚中国，与中国共产党一道擘画地球未来的发展蓝图。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved