AG600可大幅提升中国海上搜救能力

据新华社电 （记者胡喆、王攀）国产大型灭火／水上救援水陆两栖飞机AG600于近日在广东珠海成功首飞。AG600飞机具备良好的水陆起降和低空低速特性，相比于直升机、船只以及其他平台具有速度快、航程远的特点，在执行中远海海上快速支援和搜救等特种任务方面具有得天独厚的优势，其航程超过4000公里，一次可救援50名遇险人员或装载相应重量的空投物资。

AG600项目行政指挥系统办公室主任冷毅勋介绍，AG600飞机的应用可以实现中国对南海更远端的中沙群岛、南沙群岛以及公海等区域的救助，更好地满足日益增长的海洋发展需求。中国急需将AG600飞机纳入航空应急救援体系，发挥其海上支援和搜救速度快、可达性和机动性好等特点，填补中国海上救援特别是中远海救援力量的不足，带动海上搜索救援相关技术的发展，最终实现海上搜救能力的大幅提升，为建设海洋强国奠定基础。

据了解，目前我国应急救援体系仍在逐步完善中，相应的任务体系、指挥体系、运行体系、协同体系还未形成明确的机制，发展远海、深海搜索设备的研发将成为未来的方向。

中国航空工业集团民机产业部项目部有关负责人表示，未来将开展水陆两栖飞机的海上救援模式的深层研究，为用户提供实际使用的数据和方法，与现有的救援装备形成协同配合，在实际的海上救助中发挥其快速灵活的特点，并逐步积累使用经验。同时，开展针对水陆两栖飞机特点的海上搜索设备和救援装备的研发，为水陆两栖飞机配备高性能的先进设备，利用其多用途平台，达到远海救助的目的。

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