华侨华人热议“年度汉字”

岁末将至，亚洲多地“年度汉字”评选落下帷幕，马来西亚的“路”，日本的“北”，新加坡的“恐”字等相继出炉。

用一个汉字，高度概括民众对本年度重要事件及社会态势的看法，已成为不少国家和地区的惯例。作为住在国最主要的汉字使用者，华侨华人对评选结果历来保持关注。

在马来西亚的评选中，“路”字拿下了28887张投票中的8795票，问鼎“年度汉字”。

当地华人社会普遍认为，“路”字既代表了“一带一路”建设在马来西亚引发的广泛关注，也体现了全国大选前，公众对于国家未来发展的期待。

“大选在即，政府与人民都将作出抉择：建国60年了，这个国家的未来路在何方？”马来西亚华星艺术团团长叶啸说，马来西亚发展受益于“一带一路”建设，民众希望将来可从中获得更多机遇、找到更好的出路，因此“路”字当选可谓实至名归。

2017年，马来西亚东海岸铁路、马新高铁及轻快铁等项目或启动、或招标，其中不少得益于“一带一路”的推动。马来西亚国际商务促进协会总会长张创迪说，“我们希望这条‘路’能越来越宽，越来越通畅。”

日本年度汉字评选始于1995年，今年已是第23届。日媒普遍认为，今年“北”字当选，主要凸显了民众对朝鲜半岛局势的担忧。

全日本华侨华人联合会名誉会长颜安认为，北九州特大暴雨成灾、北海道土豆减产导致薯片停产等，也是民众给“北”字投票的原因。“总体而言，反映出日本今年是比较不安的一年，甚至可以说，有点找不着‘北’。”

在日本从事旅游行业的舒爽说，在她看来，这个“北”字也是日本企业败北的“北”。2017年，日本企业频频传出负面新闻，如日本软银集团旗下公司巨额逃税，神户制钢、三菱综合材料等爆出篡改产品质量数据丑闻等。“‘日本制造’正在衰落的想法，我认为已或多或少在民众的意识里萌芽。”舒爽说。

新加坡民众选择汉字“恐”代表这一年，盖因肆虐的恐怖主义令他们深感担忧。“政府一直在培养国民的反恐意识。”新加坡江苏会会长周兆呈说，恐怖主义威胁在全球范围内营造了压力和挑战，即使是在相对安宁平和的新加坡，恐怖主义的阴云也开始笼罩在民众心头。

与上述国家不同，韩国每年评选年度成语。今年，经1000名教授投票，“破邪显正”位居榜首。

“前些年的举世皆浊、倒行逆施、君舟民水，体现的都是韩国民众对施政团队的不满，对政治体制的不信任。”中国在韩侨民协会总会总会长王海军称，今年的评选结果，“破邪”显然指的是崔顺实干政一事，“显正”则表达了民众对文在寅新政府的期待。

值得一提的是，中国正在进行的“汉语盘点2017”也吸引了华侨华人的关注。

在“享”“云”“智”“新时代”“新四大发明”“初心”“人类命运共同体”“引力波”等候选字词中，新加坡中国商会执行秘书聂金凤选择了“云”和“智”。她说，“马云”和“云端科技”是新加坡颇为关注的焦点，新加坡与中国的合作项目也倾向于“智慧国”概念、云端技术等。

颜安、叶啸都投票给“智”字。两人均表示，“智”字体现在中国经济、科技、文化发展的方方面面，中国也正在向世界展现泱泱大国的智慧力量。（付 强）

（据中新社电）

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