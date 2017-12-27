二战亚洲战场不容忘却

“在小学到中学的课堂里，对二战亚洲战场的历史几乎没有提及。”5岁时随父母移民加拿大、现为多伦多大学博士生的王馨荷说。

由于一直致力探寻和宣传普及二战亚洲战场史实，王馨荷最近获得了加拿大中国专业人士协会颁授的年度“青年成就奖”。

王馨荷回忆说，上小学时，自己在老师带领下参观犹太人养老院，了解到犹太人遭遇的大屠杀。但关于二战，学校课程一直侧重欧洲战场，很少涉及亚洲战场的内容。

上大学后，她到多伦多亚洲二战史实维护会（以下简称“史维会”）实习，开始接触到关于二战亚洲战场的大量资料。王馨荷说，“即使在此之前已有许多人挖掘过这些资料，但我看到原文时仍感到像是亲历了那段历史。”

她还来到中国哈尔滨，探访731部队遗址，对这个曾是世界上最大的从事生物战、细菌战和人体实验相关研究的工厂进行深入研究。

今年是南京大屠杀80周年。多伦多所在的加拿大安大略省在约两个月前通过“设立南京大屠杀纪念日”的动议，成为首个设立南京大屠杀纪念日的西方国家省份。

多伦多史维会主席、本职为医生的王裕佳回忆说，20年前自己创立史维会时，在多伦多社区中大约仅有不到2%的人了解二战亚洲战场历史。

“我们用了十多年时间说服教育局官员和教育工作者。”史维会行政总监刘美玲说，在安大略省的中学，过去讲述二战亚洲战场历史的课程数为零，而现在则有11科。

史维会计划在多伦多建立一座亚太和平纪念馆及教育中心，目前已为纪念馆买下馆址。整个建设工程预算需1000万加元，已在北美地区筹措到400万加元，但余下600万的缺口仍是巨大挑战。

“这个纪念馆要做成一个真正有用的地方，而不是一个很堂皇的大楼。”刘美玲说，这里首先要能全面呈现二战亚洲战场的史实，成为一个史料中心；更要让下一代不只看到过去发生了什么，更能在这里思考自己能做什么，思考人性的黑暗与光辉。

“如果年轻人不了解、也没有兴趣认识历史的话，建再大再好的博物馆也没有意义。”王裕佳表示，很欣慰能看到过去大约5年时间中，一批年轻人开始“接棒”，投身到史维会的工作中。

史维会目前在5所大学拥有分会。王馨荷曾是史维会多伦多大学分会的负责人。如今，王馨荷与史维会、哈尔滨731国际问题研究中心合作，准备建立一个关于731问题的网上数据库。她说，由于需要进行大量档案的录入、翻译、整理等工作，建成数据库大约需5至10年时间。

“下一步我的研究内容应该不只是731部队或亚洲战场。我会更多地关注战后国际法是如何处理二战历史问题的。”王馨荷说。（余瑞冬）

（来源：中国新闻网）

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