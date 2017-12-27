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能在短时间内吃掉你？日500多人感染“食肉菌”

2017年12月27日07:52  来源：新华社
 

　　据日本国立传染病研究所统计，２０１７年日本有５００多人感染食肉菌。这种病菌能在短时间内“吃”掉肌肉或器官组织，引发坏死性筋膜炎，患者可能在发病后数十小时内死亡。

　　《朝日新闻》２５日报道，截至１２月１０日，日本共有５２５人感染食肉菌。这是自１９９９年开始调查以来，年度感染病例首次超过５００。日本国内感染食肉菌病例近年呈增加趋势，２０１３年，感染者仅为２０３人。不过，增加原因不明。

　　据国立传染病研究所统计，日本患者感染的食肉菌主要为化脓链球菌，感染者年龄多在３０岁以上，尤以老年人居多。患者在发病初期出现手脚肿胀、发烧、疼痛等症状，病菌可以在数小时内侵蚀全身，引发坏死性筋膜炎，甚至导致多器官功能衰竭。因病情发展快，患者感染后必须及时治疗，必要时需要截肢，疾病死亡率超过３０％。

　　东京女子医科大学传染病科教授菊池贤接受《朝日新闻》采访时说：“感染（食肉菌）的最初症状多见于脚部，老年人平常应对脚部擦伤多加注意，一旦肿起来应立即到医院就诊。”（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
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