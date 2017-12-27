俄议员收新年礼物限额3000卢布 若不需要超值礼物可上交国家

“俄议员在新年期间收受礼物的价值不可以超过3000卢布(约合338元人民币)。”据俄罗斯《消息报》26日报道，在新年即将来临之际，俄联邦委员会(议会上院)议长马特维延科表示，在俄罗斯前经济发展部长乌柳卡耶夫因受贿被判刑后，很多议员都为新年期间的收受礼物问题感到担忧，但只要“礼物价值适度，不超过法律所规定的3000卢布”就没问题。不过马特维延科也强调，议员收受的每件礼物都必须经上议院专门委员会评估，若礼物价值超过3000卢布，议员们可自掏腰包买下。若议员不需要这件超值礼物，可以选择上交国家。

据俄新社26日报道，本月15日，莫斯科河畔区法院以受贿罪判处俄前经济发展部长乌柳卡耶夫8年有期徒刑并罚款1.3亿卢布。乌柳卡耶夫被控从俄罗斯石油公司总裁谢钦处收受贿赂200万美元以交换利益。乌柳卡耶夫是俄罗斯现代史上第一位因涉嫌受贿而被判刑的部长级高官。有俄罗斯网友认为，利用“新年”收受礼物早已成为官员的惯例，但从马特维延科针对议员收受新年礼物的表态中可以看出国家在反腐行动中所取得的成果。法院判处乌柳卡耶夫重刑对各级官员起到了震慑作用，这是一个好的现象。

据了解，根据2014年1月俄罗斯政府批准的一项命令，若礼物价值未超过3000卢布，官员就可以收下。若礼物超过这一金额，则应上交，该礼物还会被列入联邦或地区财产清单。当然，官员也可以选择申请买下礼物。【柳玉鹏】

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