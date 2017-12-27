欠费第一大户！美国曾多次“赖账”使联合国陷入财政危机

美国开始报复行动了!美国驻联合国代表黑莉当地时间24日宣布，将对联合国未来两年预算进行“历史性删减”，要求联合国2018至2019财年预算砍掉2.85亿美元。几天前，联合国大会以压倒性多数通过决议，反对美国承认耶路撒冷为以色列首都。黑莉曾在大会上公开威胁要削减对联合国的拨款和对其他国家的援助。

“美国用取消‘美国人民的慷慨’来威胁联合国。”俄罗斯《观点报》25日引述俄议员卢科扬诺夫的话称，美国要求削减联合国预算实际上是企图减少美国的会费和捐助拨款。联合国是一个庞大的国际机构，在政治上并不总是符合美国的立场。美国一直对此不满。他说，长期以来，美国对联合国的立场是：如果其符合美国的目的，可以拨款，否则就不拨款。美国只是希望联合国作为自己的工具。

美国一直是联合国欠费第一大户，联合国曾多次因美国欠费而陷入财政危机。美国是联合国的创始国之一，还拿出纽约一块地建设联合国总部。但随着第三世界国家的加入，加之冷战时期受到苏联掣肘，美国经常在联合国各种会议上受到众多国家的反对，美国前国务卿基辛格曾称联合国为“多数人的暴政”，美国甚至威胁要将联合国赶出美国。在这种背景下，美国多次要求减少会费或直接以拖欠会费方式来表达对联合国的不满。1986年，美国国会通过《卡萨巴姆修正案》，单方面要求将会费比例降到20%以下，并要求联合国“冻结预算”。此后，美国从联合国会费第一大户变成了欠费第一大户。里根任期结束时，美国的欠款额达3.08亿美元，占联合国正常预算欠款的78%。老布什上台后，发动了海湾战争，联合国安理会予以放行，美国与联合国关系进入蜜月期，于是在1992年还清所有欠款。后来，由于联合国在有关国际问题上的立场与美国政府相左，联合国再次成为美国攻击的矛头。

截至目前，美国对联合国最大的欠债是未缴纳的联合国教科文组织约5亿美元会费。2011年10月，联合国教科文组织大会投票通过关于巴勒斯坦以成员国身份加入该组织的提案，美国和以色列对此表示不满，两国随后停止缴纳会费。今年10月，美国宣布退出联合国教科文组织。【李秉新 青木 陶短房 王伟 陈一 柳玉鹏】

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