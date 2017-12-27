驻日美军用地移交仪式 冲绳知事有"心结"拒出席

日本冲绳县国土村２５日举办仪式，把驻日美军归还的一块土地移交给土地所有者，防卫大臣小野寺五典出席。不过，冲绳县知事翁长雄志因与中央政府在普天间基地搬迁问题上立场相悖，拒绝出席仪式。

去年１２月，驻日美军向日方归还冲绳县一处土地的控制权。这块土地面积约为４０００公顷，位于冲绳县主岛美军北部训练场内。北部训练场总占地面积大约１.９３万公顷，地跨东村和国头村。这是美方把冲绳“交还”日本以来，驻日美军向日方归还的最大一块土地。

１９７２年，美国将冲绳“交还”日本，但仍在冲绳保留驻军。如今美国在日本驻军大约５万人，而冲绳县内驻兵最多。

日美两国１９９６年就调整和缩小驻冲绳美军基地问题达成协议，包括美方归还北部训练场内部分土地，而日方则需在剩余土地内为美军修建６座直升机停机坪。但由于冲绳县民众反对修建直升机停机坪，土地归还一事一度被搁置。

按日本媒体说法，这块土地归还后，日本国内所有美军设施中，冲绳县所占的比例将由７４％降低至７０％。

在２５日举行的土地移交仪式上，小野寺五典发表讲话，称政府将为减轻冲绳的基地负担作出最大限度努力。在谈及驻日美军飞机接连发生事故时，小野寺五典说：“我们将要求美方顾及安全层面，把对当地的影响控制在最小。”

驻日美军归还土地看似是好消息，但冲绳县民众却高兴不起来。媒体分析，这是因为这次归还的土地人烟稀少，而依然控制在美军手中的土地则靠近居民区。冲绳县知事翁长雄志当天以有“其他公务”为由未出席仪式。

长期以来，由美军基地带来的飞行器安全、噪音、美军犯罪等问题长期困扰冲绳民众。１９９９年，日本政府决定将位于冲绳的美军普天间基地迁至冲绳边野古地区，遭到当地民众强烈反对。冲绳民众希望彻底关闭这座基地或将其迁至县外，而不是在县内搬迁。

最近一段时间，驻日美军发生多起安全事故，再度引发当地民众不满。本月１３日，美军一架ＣＨ—５３Ｅ型大型运输直升机一个１米见方、重约７.７公斤的舷窗坠落至普天间第二小学操场。当时正在上体育课，操场上共有５４名小学生，坠物地点距离学生仅十多米。

本月７日，驻日美军一架ＣＨ—５３Ｅ型直升机的部件从高空坠落，砸中普天间基地附近一家托儿所屋顶，当时屋内有数名幼儿玩耍，所幸没有人员伤亡。

今年１０月，一架ＣＨ—５３Ｅ直升机在空中起火后紧急降落，机组人员无恙。急降地点是一片农田，距离居民区只有几百米，险些造成地面人员伤亡。（张旌）（新华社专特稿）

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