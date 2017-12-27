使馆搬迁潮刚开始？以色列称十国酝酿效仿美国

中美洲国家危地马拉效仿美国、宣布将驻以使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷的决定令以色列政府“倍受鼓舞”。以色列外交部副部长２５日说，美国政府的做法会“掀起一阵风潮”，至少１０国政府正在考虑迁使馆。

美国政府宣布将驻以使馆迁至耶路撒冷的做法遭国际社会普遍反对。阿拉伯议会联盟主席迈沙勒·萨拉米２５日说，危地马拉迫于美方压力抢先“跟风”。

【“跟风”遭狠批】

危地马拉总统吉米·莫拉莱斯２４日证实，他已经指示外交部着手将驻以色列大使馆从特拉维夫搬迁至耶路撒冷。危地马拉由此成为首个效仿美国做法的国家。

以色列驻危地马拉大使马蒂·科亨随后告诉以色列军队电台，双方目前未设定迁使馆的时间表，但应该在美国大使馆迁至耶路撒冷以后。美方官员称迁馆至少需要两年。

就这一决定，巴勒斯坦外交部长里亚德·马勒基说，莫拉莱斯“迫使他的国家选择错误的历史，是公然违反国际法”。

阿拉伯议会联盟主席萨拉米认定，危地马拉迫于美方压力宣布搬迁使馆，但这不会改变任何事。他在会见阿拉伯联盟秘书长艾哈迈德·阿里·阿布·盖特后告诉媒体记者：“我们已经见证国际社会对美方承认耶路撒冷是以色列首都的反对态度。”

联合国大会２１日召开紧急特别会议，以１２８票赞成、９票反对、３５票弃权通过决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。联大紧急特别会议前，美方扬言要对投票反对美国做法的国家减少经济援助。联大投票中，危地马拉投下反对票。这个中美洲国家长期接受美国经济援助。

【十国打算效仿？】

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡２５日欢迎危地马拉的做法：“我说过，还会有其他国家承认耶路撒冷（的地位），宣布将大使馆迁至那里。现在已经有第二个国家这样做了……这只是一个开始。”

以色列副外长齐皮·霍托夫利接受一家电台采访时说，就迁大使馆事宜，“我们正在与至少１０个国家联络，包括欧洲国家”，美国总统唐纳德·特朗普的声明会“引发一阵风潮”。

霍托夫利没有说明具体哪些国家有这方面考虑。但以色列公共电台以外交界人士为消息来源报道，这些国家分别是洪都拉斯、菲律宾、罗马尼亚、南苏丹。美联社２４日报道，捷克也在考虑之中。

现阶段，尚无任何国家将驻以使馆设在耶路撒冷。路透社报道，１９８０年以前，曾有危地马拉等少数国家在那里设使馆，但在１９８０年联合国安全理事会一项决议的号召下，这些国家相继将使馆迁至特拉维夫。（杜鹃）（新华社专特稿）

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