大熊猫香香直播视频火爆 日本视频网站股价涨停

据日本媒体报道，东京上野动物园6月出生的大熊猫宝宝“香香”12月19日与日本普通民众见面，动物园采取了提前抽签的方式，19日的中签比例约为45.8:1(速报值)。虽然能实地观看大熊猫的几率较小，但不要放弃，因为还有实时播放大熊猫动态的视频服务。第一天通过电脑和智能手机的访问量超过了115万次，十分火爆。

日本视频运营商J-Stream通过专门的视频网站Ueno Panda Live.jp发布实时画面。用户可以借助在熊猫馆设置的8个摄像头拍到的画面来观察熊猫的动态。通过切换摄像头，不仅能看到香香，还能看到香香母亲“真真”和父亲“力力”吃竹子、打滚儿等温馨画面。

J-Stream表示，网站在动物园开门时间会播放实时画面，关门后则播放当天的录像，因此24小时都能观看熊猫。该公司表示，“以往流视频播放曾用于火箭发射等，最近在企业间交易(B2B)方面的利用率越来越高”。比如，制药公司的医药代表向医生介绍药品信息时多使用流视频播放。

报道称，虽然在网站上观看香香不收费，但J-Stream的股价在面向公众开放后的20日一度涨停板。“香香特需”正在波及网络。网站的赞助商KDDI也预定从12月下旬在自家的数据应用“Dejira App”上发布自主内容。据悉将把香香进食和睡觉等的样子剪辑为“精选版”并在APP上发布。其目的是借助香香的人气促进应用推广。

据上野动物园介绍，19日开放日当天的访问量达到115.663万次，相关负责人表示“访问量十分大”。在设置摄像头时，动物园考虑到了熊猫接触不到、能大面积拍到熊猫馆等因素。

即便是在动物园的抽签中有幸中签，实际能看到香香的时间也只有1~2分钟左右，而线上观看视频的话却没有时间限制。上野动物园的负责人表示，“希望让住得远的人也能看到”。

(责编：樊海旭、常红)